Padre 42enne morto in un incidente. La moglie: "La comunità ci è vicina"

di Giulia Beneventi

"Ci sono tutti vicini in questo momento. Anche gli amici dei miei figli stanno dando loro molto conforto". La voce gentile di Cecilia Persona trasmette una forza e un coraggio commoventi. La sua casa di via Carducci ad Albinea, ieri mattina, era un via vai di amici e parenti. Ognuno di loro è e sarà pronto a dare conforto a lei e a tutta la famiglia, dopo il tragico incidente avvenuto alle 6.30 di sabato mattina, che ha strappato alla vita Emanuele Iori. Marito di Cecilia e padre dei loro due figli, di 18 e 10 anni, il 42enne era in via Tassoni (Canali) quando un’auto, in un sorpasso azzardato, l’ha travolto. A quello stesso campanello, poco dopo lo schianto, ha suonato un’agente della Municipale di Albinea, per informare la moglie e il primogenito. La figlia minore era ancora a scuola.

"Vi ringrazio, ringrazio tutti i giornali per gli articoli che avete scritto su Emanuele – aggiunge la moglie –. Avete scritto cose bellissime, e sono tutte vere". Quella nata dall’amore di Emanuele e Cecilia è una famiglia conosciuta, stimata e apprezzata da tutta comunità albinetana. A dimostrarlo, oltre al grande numero di persone presenti ieri, sono anche le parole d’affetto spese dal Comune. In attesa del nullaosta per il funerale, ieri sera si è tenuto un rosario alla chiesa di Montericco.

Appassionato podista, il 42enne si dedicava anche alla costruzione e decorazione di presepi. Porta il suo nome la StraIori Run: un appuntamento annuale, aperto agli amanti della corsa ma non solo, per passare una domenica tutti insieme. "Ricordo i tanti allenamenti al campo, le chiacchiere le risate – scrive un amico su Facebook –. Manu, sono sicuro che avrai un posto speciale lassù". E ancora: "Quando arrivavo alle gare e incontravo il tuo sguardo, soprattutto il tuo sorriso, capivo che ero nel posto giusto".

Emanuele Iori lavorava ormai da vent’anni al Conad Primavera di via Pariati, zona parcheggio Cecati. Proprio lì era diretto quando è avvenuto l’incidente. Alla guida dell’auto c’era un coetaneo del figlio della vittima, un ragazzo di 20 anni, che rientrava da una serata in discoteca con altri tre amici. Il giovane, residente a Rivalta, è stato arrestato in flagranza di reato: un atto giustificato dall’alto tasso alcolemico riscontrato, aggravato dal forte sospetto che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per quest’ultimo accertamento, però, si devono attendere i risultati dei campioni inviati alla Medicina Legale di Modena. È confermata, invece, la dinamica dell’incidente: all’altezza del ponte che passa sopra viale Osvaldo Salvarani, l’auto guidata dal 20enne ha sorpassato un altra macchina, per fortuna non coinvolta nell’incidente e poi fermata durante i rilievi. In quel momento, nel senso opposto di marcia, stava arrivando Emanuele Iori in sella al suo scooterone. L’impatto per il 42enne è stato subito fatale.

Poco dopo l’incidente, le autorità hanno avvisato i genitori del 20enne, che hanno raggiunto il figlio sul posto. È prevista per oggi la direttissima per la convalida del suo arresto. Sarà difeso dall’avvocato Alessandra Innaro che, probabilmente, trattandosi di un giovane incensurato, avanzerà la richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari.