Padre Dall’Oglio, dieci anni dopo

Nel dialogo interreligioso ha sempre creduto, dedicando a quella che considerava una pratica di fratellanza insuperabile ogni energia, del corpo e dello spirito. Vicino agli esseri umani di qualsiasi fede, Padre Paolo Dall’Oglio (foto), di cui si sono perse le tracce dieci anni fa in Siria, e del quale da allora non si hanno notizie, verrà ricordato domani a Scandiano nella giornata dal titolo ‘2013- 2023 dieci anni senza Padre Dall’Oglio’. A ricordare il gesuita saranno il caro amico Arturo Bonacorsi e tanti fra amici e parenti, come gli appartenenti alle famiglie di origine del religioso. Poco tempo prima di scomparire vicino a Raqqa, Padre Paolo era ospite della nostra città, chiamato da Bonacorsi per una conferenza sui temi interreligiosi che gli erano cari. Impegnato a prestare servizio nel monastero di Mar Musa, in Siria, magnifico esempio di architettura liturgica bizantina.

Dall’Oglio amava molto la provincia di Reggio da cui veniva la nonna originaria di Iano di Scandiano. L’incontro di domani sarà aperto a tutta la cittadinanza e vedrà molti momenti. Alle 18.30, al convento dei PadriCappuccini di Scandiano, si terrà la messa ‘Per Padre Paolo e per tutti i rapiti’. Alle 21, sala Casini del Polo Made via Diaz, presentazione del libro ‘Paolo Dall’Oglio e la comunità di Deir Mar Musa - Un deserto, una storia’, di Francesca Peliti. Dialogheranno con lei Elisa Davoli, vicesindaco di Scandiano, Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale, Loris Cavalletti, presidente nazionale di Anteas, e Cecilia, Francesca e Luigi Dall’Oglio, fratelli di Padre Paolo.

Lara Maria Ferrari