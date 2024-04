Padre e figlio feriti nello schianto in moto

Non sono in pericolo di vita il ragazzo di 14 anni e suo padre di 46 che sono stati coinvolti in un grave incidente stradale giovedì attorno alle 20, a Pontenovo, quando la moto Benelli su cui viaggiavano ha impattato contro una vettura. Hanno riportato fratture multiple e lesioni, che richiederanno circa 3 mesi di cure e riabilitazione, ma il peggio è scongiurato; sono ricoverati al Policlinico di Parma. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Rampognana e via Caduti del lavoro dove, per motivi al vaglio dei carabinieri, i centauri sono entrati in collisione con una Hyunday condotta da un 29enne.