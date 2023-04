Padre in carcere accusato di abusi sulla figlia Ma lei dice di aver ingigantito un episodio

Lui, un padre 47enne, è a processo con la pesante accusa di aver abusato sessualmente della figlia, ora 19enne, in più occasioni nel corso di due anni. Ma la presunta vittima, sentita ieri in tribunale, ha riferito di aver ingigantito un episodio e di non ricordarsi più i fatti dopo il trauma che lei stessa aveva raccontato. Per la giovane era stato attivato il protocollo del Codice rosso. La madre della giovane, pure lei sentita ieri, ha in pratica ritrattato quanto aveva riferito in questura. Entrambe le donne sono state incalzate a più riprese sia dal pm Maria Rita Pantani, sia dalla presidente del collegio Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini. L’operaio 47enne, originario del Kosovo, era videocollegato dal carcere, dove si trova dal luglio 2022: per lui il Riesame ha bocciato una misura più leggera. Secondo il racconto iniziale della ragazza, lei sarebbe stata picchiata e costretta ad atti sessuali dal quando aveva 17 anni. Da quanto emerso in prima battuta, nessuno dei familiari sembrava essersi accorto di quei presunti gravi episodi. Dopo molte titubanze, ieri la madre ha raccontato che seppe dalla figlia che un giorno il marito, ubriaco, si arrabbiò con la figlia perché l’aveva vista fumare, ruppe la porta della camera con calcio facendo un buco, salì sul letto dove lei era distesa e la prese a pugni. L’imputato, durante l’interrogatorio di garanzia, aveva negato gli addebiti. Ieri l’avvocato difensore Mattia Fontanesi ha chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari dal figlio e dalla nuora, che saranno sentiti nella prossima udienza fissata in giugno.

al.cod.