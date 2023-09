Padre Livio e padre Franco danno l’addio alla comunità

E’ stato un momento molto partecipato, il saluto a padre Livio De Bernardo e padre Franco Cavaciuti, domenica mattina, che lasciano il convento dei Cappuccini a San Martino in Rio, dopo anni di attività nel paese reggiano.

Erano in circa 500 le persone che hanno voluto salutare e ringraziare i due confratelli. Presenti pure il sindaco Paolo Fuccio, con il gonfalone del paese. C’era anche una coppia di fidanzati, la dott. Flavia Predieri e il tecnico di radiologia Marco Pavarini, che sabato prossimo, alla messa delle 20 in convento, riceverà il mandato missionario per un periodo di volontariato in Sudan, dove opera una missione comboniana.

Molto emozionato padre Livio: per lui poche parole "per non bloccarsi". Ha ricordato poi l’emozione dell’esperienza a San Martino in Rio. Ha inoltre garantito che "per il paese non cambia nulla". L’attività in convento continua, così come il mercatino missionario, mentre la domenica le messe saranno celebrate da padre Paolo Mai, ora in forza al convento di Scandiano. A San Martino in Rio non ci sarà però una presenza fissa al convento. Le attività continuano, curate da una comunità di laici, l’Ordine francescano secolare, per gestire anche corsi per fidanzati, di teologia, seminari, spettacoli, incontri. I due frati sono destinati al convento di Vignola, nel Modenese.

a.le.