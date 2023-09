Padre scomparso, l’appello a Chi l’ha visto: "Torna a casa, le cose si risolvono"

Un appello all’anziano padre Alberto affinché torni a casa: "Le cose si risolvono". Così Paolo Berti, titolare dell’Autosplendid di Vezzano, si è rivolto direttamente al genitore 79enne mercoledì sera nel corso della trasmissione "Chi l’ha visto". L’anziano si è allontanato in bici volontariamente dalla sua abitazione di Montecavolo attorno alle ore 15 di domenica 10 settembre, dopo un modesto diverbio domestico con la moglie. Era in canottiera e pantaloni corti, senza telefono, carte di credito e documento. Poi è svanito nel nulla.

Si è rivelata una falsa pista una nuova segnalazione da Modena, dove ieri inutilmente Paolo si era recato con un cronista di "Pomeriggio 5". Il figlio in diretta Rai ha fatto anche un secondo appello, alle forze dell’ordine: "Da 10 giorni insieme ad amici sto cercando mio padre in tutto il paese e perlustrando tutti i campi dei dintorni. Abbiamo bisogno di aiuto. I carabinieri stanno facendo un buon lavoro ma abbiano bisogno di unità speciali, di professionisti. Non sono stati ancora attivati i Vigili del fuoco, la Protezione civile piuttosto che i Forestali". La conduttrice Federica Sciarelli si è detta stupita che il Piano provinciale per la ricerca degli scomparsi non si sia attivato subito dopo che - la mattina di lunedì 11 - i familiari di Alberto Berti avevano fatto denuncia ai carabinieri di Quattro Castella. Esiste una generica allerta diramata a chi si occupa di controllo del territorio, ma nulla di più. Del mistero legato alla scomparsa del 79enne ne avrebbe discusso anche il Tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza: lo ha spiegato ai familiari il sindaco Alberto Olmi, aggiungendo che vi sono indagini a livello di "intelligence".

Francesca Chilloni