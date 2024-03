Paese in lutto per la morte di Celsino

Vasto cordoglio per la scomparsa di Celsino Fornasari, 82 anni, personaggio molto conosciuto e stimato soprattutto a Gualtieri, il paese dove abitava. Era conosciuto per la sua passione per la musica, che lo aveva portato ad animare e ad arricchire tante cerimonie festose in paese e non solo. Nel quartiere in cui viveva lo ricordano anche per la compagnia che rappresentava la sua fisarmonica nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria, in particolare durante le lunghe giornate in cui si era costretti a restare in casa, nel periodo della quarantena per Covid. Era considerato da tutti un valente musicista.

Molti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, affidati anche ai vari canali social locali, quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Celsino. Lascia la moglie Rina Mazzoni, i figli Barbara con Tonino, Lucio con Rosa, i nipoti Alex, Andrea e altri parenti.

La camera ardente è allestita alla sala smeraldo della Casa Funeraria Città di Guastalla, in via Oldella a Guastalla, con i funerali fissati per oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve a Gualtieri. Dopo la messa il feretro viene trasferito al vicino cimitero del paese.