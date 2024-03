Paese in lutto per la morte di Laura: "Un modello a cui ispirarsi"

di Francesca Chilloni

Matriarca di una grande e allegra famiglia, forte e generosa, attiva nelle iniziative della parrocchia e del volontariato locale, se n’è andata a 70 anni Laura Pontarollo. Si è spenta nell’abitazione di via Montesanto 21 a causa di una malattia. Un male che mercoledì l’ha portata via al marito Gianluigi Spigoni, agli amatissimi nipoti (ben 15) e ai cinque figli Lorenzo, Francesca, Valentina, Giovanni e Damiano. Laureata in farmacia a Parma, aveva lavorato in un’assicurazione ma il suo vero impegno è stato per la sua festosa ’tribù’ e la comunità locale. Tra i tanti messaggi di cordoglio alla famiglia, anche quello di Stefano Marazzi, candidato sindaco per la lista ’Insieme’: "Senza mai risparmiarsi e con una determinazione e una forza incredibili... ha rappresentato per tanti di noi, insieme con la vostra bellissima famiglia, un modello a cui guardare e ispirarsi... Mancherà tanto a voi ma anche alla nostra comunità che le deve un’enorme gratitudine per il tanto che ha fatto con la sua generosità". Ed è il figlio Lorenzo che ha tracciato per tutti un ritratto di Laura: "Se ripenso alla tua vita, ai ricordi, alle scelte che hanno segnato il tuo cammino mi rendo conto che ciò che rimarrà a chiunque ti abbia conosciuta è il ricordo del tuo amore. Un Amore totale, senza limiti, senza vergogna. Amore per il tuo compagno di una vita… Amore per i tuoi figli prima e per i moltissimi nipoti poi, sempre presente, sempre attiva per aiutare e sostenere". E ancora: "Amore per la tua comunità, per la quale ti sei spesa, prodigata, sempre disponibile per qualsiasi iniziativa. Amore per il tuo lavoro che ti ha dato gioie e dolori ma nel quale ti sei immersa senza risparmio, appassionata come in tutte le cose, e quante persone hanno riconosciuto in te quella passione che andava ben oltre il ruolo professionale". E poi: "Chiunque incontrassi sul tuo cammino si è portato a casa un pezzetto di questo Amore.. un Amore totale che consuma ma che rende la vita indimenticabile e preziosa. Grazie mammina per questo regalo, per questo esempio, non so se saremo capaci di fare altrettanto, ma ripenseremo al tuo sorriso, ascolteremo una bella canzone di quelle che piacciono a te e troveremo il coraggio di provarci". Dalla famiglia un sentito ringraziamento al personale dei servizi Sid e Sad per l’assistenza e le premurose cure. I funerali domani alle 9.15 partendo dall’abitazione per la chiesa di Bibbiano. Poi, il corteo proseguirà a piedi per il cimitero. I familiari chiedono di rendere omaggio a Laura non con fiori, ma con eventuali offerte da devolvere.