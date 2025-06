Paese in visibilio per il ’36 Ore Sport Party’

Un mix di sport, musica, divertimento e ironia, fino ad arrivare alla beneficenza. Sono gli ingredienti del ’36 Ore Sport Party’, andato nuovamente in scena negli spazi della Polisportiva Aics di via Spagna a Guastalla, con migliaia di persone di ogni età, soprattutto giovani, a impegnarsi nei rispettivi gruppi in gare sportive e ’di società’. Il tutto per una non-stop di due giorni che ha animato un intero quartiere e permesso di raccogliere risorse da destinare in solidarietà.

Seguitissimo il torneo di calcetto, con gli Spartans di Santa Vittoria per la prima volta vittoriosi in finale contro i Pescaramanzia di Guastalla. Premi anche a Matteo Solimine (portiere) e Fatlind Kabashi (giocatore). Nel basket hanno primeggiato i Cavallucci con Luigi de Rosa miglior giocatore, nel beach volley vittoria per i Carbomoss (migliori giocatori Davide Malavasi e Simona Sandri), nel tennis vittorie per Ganluca Cavicchi e Licia Ferrari.

Il premio del migliore accampamento è andato dalla Banda Barsot (grazie alla riproduzione di un veliero), la maglia rosa (per i più attivi nelle 36 ore) è finita a Pinko Panko e Panko Pinko, mentre l’ambitissimo ’Premio Baracca’ è stato assegnato al team dei Cavallucci.

a.le.