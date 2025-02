"Paga diecimila euro e ti restituiamo i tre trattori"

Quando si trovano difficoltà a piazzare i trattori rubati, o nel trasferirli da una zona all’altra, i ladri di mezzi agricoli puntano anche all’estorsione. Nei giorni scorsi un imprenditore rurale con azienda in Lombardia si è visto arrivare un messaggio che proponeva il pagamento di diecimila euro in cambio della restituzione di tre trattori rubati lo scorso dicembre. Si tratta di macchine agricole del valore decisamente superiore, che sono state portate via nottetempo da una delle varie aziende agricole colpite dal fenomeno dei furti. L’autore del messaggio, ovviamente rimasto anonimo, ha proposto la restituzione dei trattori in cambio dei diecimila euro. Secondo le indicazioni ricevute, il malvivente sarebbe stato nella zona emiliana, probabilmente nella Bassa, tra il Reggiano e il Modenese. Per dimostrare di avere la disponibilità del bottino ha pure allegato delle fotografie dei trattori rubati. Ora si sta cercando di risalire alla zona precisa anche grazie a qualche elemento dell’ambiente circostante. Nei mesi scorsi, in particolare in estate, erano stati diversi i trattori rubati in aziende reggiane. E sempre nel Reggiano erano stati rinvenuti diversi trattori rubati nella vicina provincia mantovana, nascosti in zone periferiche in attesa di trasferire il bottino per piazzarlo al mercato clandestino.

a.le.