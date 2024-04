Pagheresti per salvare il bello?

Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico va in scena "Wonderboom", uno spettacolo scritto e interpretato da Stefano Cenci, Chiara Davolio e Filippo Beltrami, con la regia affidata allo stesso Cenci, per una produzione di Pensieri Acrobati in collaborazione con Sotterraneo. Lo spettacolo rappresenta un’installazione, un happening. "Wonderboom" è un’asta e serve a monetizzare. Gli spettatori sono invitati a immaginare un mondo in rovina, che per un motivo o per un altro sta ormai per morire. Da immaginare che una multinazionale abbia inventato caspule che salveranno dalla distruzione tutto ciò che contengono: ovviamente lo spazio a disposizione, gli slot a disposizione, sono a pagamento. Chi è disposto a mettere mano al portafoglio per salvare le bellezze della propria città? Oppure i ricordi, la natura e i suoi sapori?