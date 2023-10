Pagliacciata deprimente. Non si faccia

di

Malavasi

Siccome mi piace la chiarezza e non ho mai rinunciato ad esprimere il mio pensiero, lo faccio anche in questa occasione: la programmazione del concerto di Kanye West a ReggioEmilia è deprimente. I temi sono due. Il primo riguarda i messaggi che lo stesso artista esprime: non mi voglio dilungare molto sul personaggio in sé, ma poiché esprime posizioni inaccettabili, io sinceramente faccio fatica ad accoglierlo. Reggio ha una storia importante, di cui non possiamo essere orgogliosi a giorni alterni e promuovere la libertà di pensiero è diverso dal dare accoglienza a chi dichiara di ammirare Hitler, perché i suoi messaggi sono esattamente il contrario di quelli che questa terra ha difeso con la vita. La seconda questione è il valzer delle date: l’organizzazione di questo evento sta assumendo i contorni di una pagliacciata. Vedere come una città e le sue Istituzioni siano tenute in ostaggio, probabilmente per pure ragioni di marketing, è desolante e rappresenta un pessimo esempio di totale mancanza di rispetto. Un conto è rendersi disponibili a garantire la sicurezza e l’accoglienza per un evento pubblico. Un altro è essere presi in giro. E questo non è accettabile.