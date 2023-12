Pagliani all’attacco:: "Nasciuti perde pezzi"

"Il sindaco di Scandiano uscente Matteo Nasciuti annuncia un allargamento della compagine che lo sosterrà alle prossime elezioni quando è palese che delle quattro liste civiche che lo appoggiavano, per ora, solo una lo segue. Le altre sigle sono movimenti che non si sono mai presentati alle elezioni e di certo non rappresentano nessun allargamento della maggioranza che quegli elettori residui aveva raccolto in forma civica". A sostenerlo è l’avvocato Giuseppe Pagliani dopo che il primo cittadino Nasciuti ha annunciato la sua ricandidatura alle elezioni 2024, sostenuto dal Pd, dalla lista civica Siamo Scandiano e da Azione, Verdi e Possibile. Per Pagliani, ex consigliere reggiano di Forza Italia, la "novità vera è che questa amministrazione, che riteniamo sia stata la più inadeguata tra quelle degli ultimi decenni, in realtà guadagna sigle ma perde pezzi di elettorato che la volta precedente la sostennero. La novità vera sarà la candidatura civica che sta ultimando il suo percorso e sarà proposta nelle prossime settimane in alternativa all’inadeguata giunta uscente". Pagliani non risparmia critiche sulla sanità. "Poco serve una foto in piazza – dice Pagliani – nella quale persone esterne al nostro territorio che non hanno mai raccolto un solo voto nello scandianese sostengono l’auto incensazione di chi ha fatto perdere la centralità di Scandiano nel comprensorio ceramiche. Si pensi solo alla sanità locale: Nasciuti ha accettato supinamente l’azzeramento delle specialistiche dell’ospedale Magati, oggi ridotto a essere un nosocomio da lungodegenza". Pagliani sottolinea che il "malcontento che aleggia nelle frazioni e capoluogo ha creato un’alleanza tra esponenti delle professioni civici al di fuori dei partiti e sigle e i rappresentanti del centrodestra provinciale che porterà nelle prossime settimane all’annuncio del candidato sindaco alternativo e vincente rispetto a Nasciuti".

m. b.