Pagliani attacca ancora: "Quanto è stato speso per il flop della Fiera?"

"La sinistra scandianese sa bene che per 20 anni ha propagandato un errore devastante quale lo spostamento dei padiglioni fieristici dal centro di Scandiano: peraltro nel 2017 ancora rappresentava l’ipotesi malcelata di continuare a ragionare del trasferimento". A sostenerlo è il capogruppo della minoranza Giuseppe Pagliani rispondendo alla replica dei gruppi consiliari di maggioranza sulla questione delle fiere. "Adesso – dice l’esponente di Forza Italia – però a noi interessa un altro aspetto: vogliamo sapere a quanto ammantano i costi sostenuti dall’ente per gli espropri delle aree che si trovano nella parte terminale di via Mazzini e incrociano la Pedemontana. Quali sono e a quanto ammontano le spese legali e giudiziarie sostenute per rendere pubbliche aree che erano di privati che si sono opposti agli espropri? Quanti sono stati i giudizi numericamente sostenuti e quali azioni sono state svolte per riportare la situazione allo stato che precedeva gli espropri?".

Per Pagliani "i sindaci Fradici, Giovannetti e Mammi hanno effettuato scelte determinate sullo spostamento della fiera dal centro storico: oggi, dopo 20 anni, è valsa la nostra tesi vincente. Avevamo ragione su tutta la linea: non c’è modo di fare dimenticare 20 anni di scelte sbagliate. Ora vogliamo sapere quali sono stati e quali sono i costi per la comunità sostenuti per una farneticazione amministrativa".

m. b.