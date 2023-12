Pagliani contro Vecchi: "Ha le allucinazioni..."

Hanno fatto scalpore le parole dette dal sindaco Luca Vecchi alla trasmissione Il Graffio su Telereggio, riportate anche dal Carlino, dove si è lasciato andare sostenendo che "ad un eventuale terzo mandato, vincerebbe ancora". Ad attaccarlo è Giuseppe Pagliani, ex consigliere provinciale di centrodestra. "Le sue affermazioni confermano un’allucinazione politica, non comprendendo lo stato di malessere della città. La sua è una presunzione ingiustificata. Forse dimentica che cinque anni fa, per la prima volta nella storia, la sinistra ha vinto le elezioni al ballottaggio".

E ancora sui temi: "Basta elencare alcuni argomenti per capire come Vecchi ed i suoi assessori abbiamo gestito il potere senza portare alcun vantaggio ai reggiani. Si pensi ai flop annunciati come grandi successi di Silk faw e mercato coperto, la condizione in cui riversa il commercio in centro storico, l’abbandono totale di certe zone della città nelle mani di emarginati e criminalità. La gestione delle società partecipate, vedasi Seta". E infine l’affondo: "Tralascio poi l’aspetto giudiziario, Luca Vecchi è stato miracolato nel mancato approfondimento di alcune vicende che avrebbero meritato di essere esaminate a fondo. Non voglio però, da garantista, cadere nello stesso errore in cui è incappata la sinistra che ha goduto ed approfittato del coinvolgimento di un avversario onesto come me e di opposizione in una vicenda di malagiustizia vergognosa. A giugno, Vecchi dovrà ritrovarsi un lavoro, la città è pronta per voltare pagina".

Sarcastico il commento di Dario De Lucia di Coalizione Civica: "L’importante è crederci... Vecchi, secondo il sondaggio Governance Poll 2023, è il sindaco meno amato dell’Emilia...".