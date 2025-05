Pagliani e Bizzocchi:: "Venga interrato il tratto della Reggio-Ciano in prossimità di Barco"

"Il tratto della ferrovia Reggio-Ciano venga interrato in prossimità del passaggio a livello di Barco di Bibbiano". È la proposta avanzata dai consiglieri provinciali Giuseppe Pagliani (foto) e Alberto Bizzocchi del gruppo ’Terre Reggiane’ di centrodestra che hanno presentato un ordine del giorno in Provincia.

"Considerato che – si legge nel documento – sulla strada provinciale 28 nel territorio comunale di Bibbiano all’altezza dell’intersezione con via 24 maggio in località Barco vi è il passaggio a livello della ferrovia Reggio-Ciano e visto che durante il transito dei treni si creano notevoli file di automobili in direzione Montecchio e viceversa in direzione contraria verso Reggio provenendo dalla val d’Enza, dato che questi disagi gravi alla viabilità per gli automobilisti coinvolgono anche autoambulanze e mezzi di soccorso in genere, ciò crea inoltre un grave inquinamento atmosferico.

"Considerato inoltre – continua l’odg – che l’interramento di questo breve tratto di ferrovia eviterebbe i disagi sopra elencati e favorirebbe il transito di automobili, autocarri, mezzi di trasporto pubblico e mezzi di soccorso, si impegna il Presidente della Provincia Giorgio Zanni ed il consiglio provinciale: ad intervenire in Regione al fine di far avviare lo studio ed il progetto conseguente di interramento del solo tratto di ferrovia in prossimità del passaggio a livello di Barco di Bibbiano all’altezza dell’intersezione con via 24 Maggio".