Pagliani e Tarquini: "Quante occasioni perse"

Non c’è pace nemmeno a Ferragosto per la giunta Massari, perlomeno in merito alle diatribe con l’opposizione. Che prosegue nel rimarcare quelli che, a suo avviso, sono i gravi errori dell’amministrazione. Ultimo, in ordine di tempo, il ’niet’ opposto a due colossi della grandi distribuzione: Lidl e Aldi, per la realizzazione, rispettivamente, di un polo logistico e di un nuovo supermercato. A lanciare bordate su questo tema è il consigliere provinciale di Forza Italia Giuseppe Pagliani, che stigmatizza la "mancata autorizzazione a un investimento (quello di Lidl, ndr) che avrebbe portato anche all’assunzione di circa 200 nuovi operatori da subito e per gli sviluppi futuri, implementarli". Pagliani poi, riferendosi ad Aldi aggiunge: "A questo punto, così come accadrà a Lidl, finirà per scegliere un’altra provincia emiliana quale area di investimento, togliendo a Reggio opportunità nuove di sviluppo dei commerci". Come conseguenza "la città in questo periodo ha perso opportunità di investimenti per oltre 500 milioni di euro, un disastro inenarrabile". Rincara poi la dose Giovanni Tarquini, leader di Reggio Civica, che dopo aver elencato quelli che sarebbero i "fallimenti" dell’amministrazione Massari che "si barcamena tra grane e disastri". Poi Tarquini si rivolge ai giovani reggiani: "Tanti preparati e per bene si avvicinano alla politica e al mondo della sinistra, vedendo in esso la via per l’affermazione dei diritti, spesso con il contributo intimo e discreto dei principi del cattolicesimo. Ma ciò che emerge ora, è che quei giovani appassionati e in buona fede vengono in realtà “utilizzati“ dalla parte peggiore di quel sistema, come facciate, per rappresentare un mondo guidato da spartizione delle poltrone e assegnazione di ruoli strategici sulla base di logiche clientelari".

g.g.