Pagliani (Forza Italia): "Enza, invaso necessario per l’agroalimentare"

Dibattito frizzante sul progetto di diga a Vetto tra il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani (Forza Italia) e l’europarlamentare Benedetta Scuderi (Europa Verde), ospiti ieri del programma ‘Mattino Cinque’ sulla rete Mediaset di Canale 5.

Ospite di Francesco Vecchi anche Pietro Senadri, condirettore di Libero, che non si è tirato indietro attaccando a testa bassa gli ecologisti. Il confronto si inseriva in una più ampia pagina dedicata al caro-energia e al Decreto Bollette. Vecchi ha introdotto Pagliani - che si trovava proprio sull’Enza, al Taglione di Vetto - sottolineando l’assurdità di un’opera ferma da 32 anni "perché qualcuno ha sentito il fischio di una lontra nel fiume... che era una balla dato che le lontre non ci sono", ed aggiungendo che "il Ministero delle Infrastrutture ha detto basta: la diga si deve fare, anche per la produzione idroelettrica".

Pagliani ha illustrato la storia del progetto, "bloccato a causa dell’opposizione (il centrosinistra, ndr) e degli ecologisti: l’impatto sull’ecosistema era la motivazione vera o presunta… Oggi l’opposizione ha cambiato opinione e c’è stato un ripensamento anche da parte di chi governa questi territori. Un grande invaso è necessario sia per le produzioni agroalimentari che per la produzione di energia idroelettrica. Ma ci sono ancora resistenze interne, perché anche in Regione in quota maggioranza c’è una parte contraria. È indispensabile che la diga venga fatta in tempi veloci". Vecchi ha chiesto alla Scuderi: "Non inquina, abbassa le bollette, fa bene al territorio. Perché no?".

La verde ha avanzato la proposta di fare tanti piccoli bacini nell’Enza con altrettante piccole turbine per produrre elettricità e di usare le casse d’espansione, per anche ricaricare le falde, "in modo da non avere un impatto pesante sul territorio. I costi delle dighe sono altissimi e l’efficienza non è così alta. Le enormi infrastrutture sono una modalità di sviluppo ancorata al passato". A quel punto Senadri è sbottato: "Sono posizioni ideologiche. Non è vero che piccolo è bello: l’economia di scala ti insegna che i grandi risparmi si hanno con grandi opere. I Verdi sono animati da ottime intenzioni, ma la loro teologia li porta a mettere i bastoni tra le ruote a chi amministra e anche a chi ha cuore l’ambiente, che deve coniugarsi con il progresso altrimenti torniamo tutti nelle caverne".

Pagliani ha aggiunto: "I micro invasi non servono a regimare le piene e ce li ritroveremmo vuoti quando d’estate serve garantire acqua alle produzioni agro alimentari. Acqua che oggi si ottiene, e nemmeno troppo pulita, pompando dal Po, consumando energia ed inquinando". Intanto, come noto, la cittadinanza aspetta che sulla Diga di Vetto, visti gli stanziamenti già confermati dal governo, entro giugno si decida come intervenire una volta per tutte.