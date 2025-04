Pagliani: "I nomi dell’opposizione esclusi dalla rassegna stampa"

"Con stupore e delusione, siamo venuti a conoscenza direttamente dalle agenzie che curano la rassegna stampa della Provincia di Reggio e dell’Unione Tresinaro Secchia che la mancanza di articoli dei quotidiani locali che riguardano l’opposizione e nello specifico la mia persona è dovuta ad una scelta precisa di chi amministra". A denunciarlo è il consigliere provinciale e capogruppo di minoranza scandianese Giuseppe Pagliani.

L’esponente di Forza Italia segnala che nel, servizio di ricerca delle parole chiave della rassegna stampa, è escluso il nome dei consiglieri di opposizione e il suo nome. Pagliani spiega che sono rassegne stampa "pagate interamente con soldi pubblici che le amministrazioni contrattualmente hanno previsto con l’inserimento di parole chiave". Non tutte, a quanto pare. Viene meno completamente la conoscenza di atti e documenti presentati negli enti locali e ripresi dalle notizie di stampa". Il servizio è stato presentato come "un efficace e completo strumento per facilitare l’informazione", "in verità scopriamo che le amministrazioni locali guidate dalla sinistra si auto inseriscono nelle parole chiavi volte alla sintesi e realizzazione della rassegna stampa pubblica quotidiana tralasciando colpevolmente i nomi di chi rappresenta l’opposizione".

m. b.