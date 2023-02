Pagliani, il risarcimento va ai poveri

Un importante quantitativo di di generi alimentari sono stati consegnati ieri alla sede della Croce Rossa di Scandiano nell’ambito del progetto Buon Samaritano che distribuisce aiuti alle famiglie in difficoltà ed alle persone che abbisognano di aiuto nel territorio comunale di Scandiano, Casalgrande, Viano, Castellarano, e Baiso.

Artefice della donazione è stato l’avvocato Giuseppe Pagliani, già protagonista di gesti analoghi nel recente passato.

"Ringrazio per la disponibilità Tiziana Giovanardi ed il Presidente Perdelli del Comitato di Scandiano della Croce Rossa Italiana"; dice il legale.

"La fornitura – spiega – riguarda la prima parte dell’offerta di generi alimentari che, come già anticipato pubblicamente alcune settimane fa, ho deciso di regalare in forza del risarcimento ottenuto a causa del grave errore giudiziario nel quale sono stato coinvolto otto anni fa e terminato l’8 giugno 2022 con la definitiva chiusura dell’iter giudiziario. La consegna è avvenuta grazie all’operosità e grande disponibilità del supermercato Sigma Realco di Fogliano, degli amici Donatella ed Alberto Manzini, che si sono occupati del trasporto dei beni, 1300 pacchi di pasta, 300 litri di latte e 120 confezioni di sughi di pomodoro".

"La prossima fornitura – annuncia Pagliani – verrà effettuata entro la fine del mese di marzo 2023 alla Caritas Diocesana, sede di Scandiano impegnata anch’essa in prima linea per sostenere le numerose persone in difficoltà dei nostri territori".

Come si ricorderà, in dicembre la Corte d’Appello di Bologna fissò in 9.200 euro il risarcimento da riconoscere a Pagliani per "ingiusta detenzione", con riferimento ai giorni passati in carcere tra il gennaio e il febbraio 2015.

L’avvocato, all’epoca consigliere di Forza Italia in Sala del Tricolore, fu arrestato il 28 gennaio 2015 su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bologna con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nella maxi inchiesta Aemilia contro la ‘ndrangheta.

Trascorse in carcere 23 giorni, prima di essere liberato per decisione del Tribunale del Riesame. La vicenda si è conclusa definitivamente nel giugno scorso con l’assoluzione in Cassazione.