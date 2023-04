Pagliani: "Riaprite l’inchiesta Aemilia, troppe ombre sul potere rosso"

Reggio Emilia, 23 aprile 2023 – Nel maggio 2022 la Corte di Cassazione ha ampiamente confermato le condanne decise della Corte di appello di Bologna nel maxi-processo di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’ e così pure il quadro accusatorio della storica grande operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in Emilia-Romagna, scattata nel 2015 con 117 arresti.

Si tratta del secondo riconoscimento della Cassazione all’impostazione accusatoria di ‘Aemilia’, dopo quello arrivato nel 2018 con 40 condanne definitive agli imputati che avevano scelto l’abbreviato, tra cui diversi capi e organizzatori dell’associazione ‘ndranghetistica emiliana legata alla Cosca Grande Aracri di Cutro. Per chi ha percorso la via del dibattimento la Corte di Appello di Bologna aveva inflitto a dicembre 2020 oltre 700 anni di carcere complessivi, a 91 persone. Erano 87 quelli ricorsi al terzo grado di giudizio.

“Cari mamma e papà, ciò che stiamo vivendo è allucinante. È un crimine gravissimo incarcerare un innocente... Ma presto ne usciremo, fatevi forza. Vostro Giuse". La lettera, datata 31 gennaio 2015, fu inviata dall’avvocato ed ex consigliere di Forza Italia, Giuseppe Pagliani: due giorni prima era stato prelevato nella sua casa ad Arceto di Scandiano (Reggio Emilia), per essere portato in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, formulata nel maxi processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’. Il "presto" si è rivelato altro. Non solo "ventitré giorni" di carcere, che è anche il titolo del libro che lui ha appena dato alle stampe.

In tutto furono 7 anni, 4 mesi e 11 giorni, tra sei processi, con in mezzo una condanna, fino alla Cassazione che lo ha assolto. Per quel periodo in carcere gli sono stati riconosciuti dalla Corte d’Appello 9.200 euro, che lui ha destinato in beneficenza, per ingiusta detenzione.

Il volume, con l’introduzione di Vittorio Feltri, raccoglie molteplici contributi, tra cui quello di Simone Uggetti, ex sindaco del Pd di Lodi: gli arrivarono le scuse dall’ex leader del M5s Luigi Di Maio per aver contribuito alla gogna mediatica sul processo.

Pagliani, perché ha scritto questo libro?

"Dalla mia vicenda emerge un interrogativo inquietante, rimasto privo di risposta. Come mai il pm della Dda Marco Mescolini scelse di colpire il centrodestra, ben sapendo che gli esponenti di quella parte non hanno mai avuto in queste terre alcun potere? Non penso che Mescolini fosse mosso da velleità politiche. Ma non era imparziale, come ha dimostrato il suo allontanamento deciso dal Csm in seguito al caso Palamara. Basti un dato: dopo la mia liberazione dal carcere fatta dal Riesame, la Dda di Bologna non impugnò in Cassazione. Il procedimento a mio carico doveva finire lì. È chiaro che sono stato vittima di una persecuzione giudiziaria con risvolti politici".

Mescolini non fu l’unico pm a trattare la sua vicenda.

"Sì, ci fu anche Umberto Palma, nel primo processo con rito abbreviato in Appello. Ma non mi sembrava convinto, disse che forse c’era stato un reato elettorale. Poi, nel mio secondo ritorno davanti all’Appello, ci fu il pm Beatrice Ronchi come applicata: mi sembrò che si fosse accodata. Infine, secondo il procuratore generale della Cassazione, il ricorso della Procura d’Appello era inammissibile: è stata la mia più grande vittoria, perché bocciò la tesi dei suoi colleghi e abbracciò quella difensiva".

Anche i giudici diedero verdetti contrastanti. In un caso lei ebbe una condanna a 4 anni, negli altri fu assolto.

"Fu un errore nato dal voler accomunare la mia vicenda al resto del processo".

L’ex magistrato Roberto Pennisi dice che gli fu impedito di indagare sul Pd. L’ex capo della Dda Roberto Alfonso ha sostenuto che non avrebbe avuto proble mi a farlo.

"Alfonso avrebbe dovuto provvedere a suo tempo. Mescolini non ha tenuto in considerazione intercettazioni rilevanti, che pure io ho ascoltato, su esponenti di centrosinistra. Come me, anche altri non erano consapevoli della mafia: altrimenti l’ex sindaco di Reggio Graziano Delrio mai avrebbe accompagnato alcuni consiglieri calabresi dall’ex prefetto e io mai sarei andato alla cena di Reggio nel 2012 dove, secondo la Procura, sarebbe stato siglato il patto con la ‘ndrangheta".

Nella sentenza definitiva si dice che lei era consapevole della caratura criminale dei Sarcone.

"È l’unica parte non vera di una bella sentenza di Appello. Ma in Cassazione non potevamo farla eliminare. Nel mio libro un documento dimostra che era una falsità".

L’Ordine degli avvocati reggiani ha detto che la posizione di Pennisi va sostenuta e che non si dovevano tralasciare indagini nel centrosinistra. Ma l’Associazione magistrati ribatte che si rischia di delegittimare il loro lavoro nel maxiprocesso.

"Io, vittima di malagiustizia in ‘Aemilia’, ritengo per primo che ‘Aemilia’ sia importantissimo. Ma va completata la parte mancante: le responsabilità del potere che da sempre amministra questa regione rossa. Io ho sempre militato in partiti che non hanno mai gestito un appalto".

Il governo di centrodestra le dà speranza?

"Mi auguro che il ministro Carlo Nordio renda pubblica la relazione che Pennisi depositò per fare chiarezza sui legami tra istituzioni rosse emiliane e le mafie. E che, come chiede anche Giovanni Paolo Bernini, l’indagine ‘Aemilia’ venga riaperta".