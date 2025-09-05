"Pagliani, non speculi sulla nostra iniziativa"

Dura presa di posizione dell’Associazione Commercianti di Scandiano nei confronti del consigliere azzurro Giuseppe Pagliani, che più volte in questi gioni aveva lanciato l’allarme sulla situazione sicurezza a Scandiano, in particolar modo sul fronte degli esercizi commerciali.

"La nostra Associazione – scrive La Presidente Federica Boni Iotti – in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta lavorando a un progetto di vigilanza notturna volontaria con l’obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini e dei commercianti di Scandiano. Si tratta di un’iniziativa nata da episodi isolati di vandalismo che hanno destato preoccupazione, ma che non mettono in discussione il fatto che Scandiano resti una città vivibile, bella e sicura. Il nostro impegno è mosso da spirito costruttivo, con l’unico scopo di proteggere il nostro territorio e dare un segnale di attenzione concreta alla comunità. Ci amareggia profondamente constatare come questa iniziativa sia stata strumentalizzata a fini politici dal signor Pagliani, che non ha mai ritenuto opportuno confrontarsi direttamente con la nostra Associazione, né offrirci supporto concreto o contributi costruttivi. Avremmo accolto con piacere un dialogo aperto, fatto di proposte e confronto, perché crediamo che le sfide di una comunità vadano affrontate insieme, con responsabilità e senza divisioni".

Boni Iotti afferma che gli Sos rilanciati da Pagliani sono partiti "da un piccolo gruppo di commercianti esterni all’Associazione, che non si è mai associato e che quindi non ha mai contribuito né attivamente né economicamente alle tante iniziative che da anni portiamo avanti per Scandiano".

"È molto grave – si legge ancora nella nota diffusa dall’Associazione Commercianti – che chi non ha mai partecipato né contribuito alla vita dell’Associazione oggi utilizzi, insieme a Pagliani, un’iniziativa positiva come questa per farne oggetto di speculazione politica. Ma proprio a questo piccolo gruppo di commercianti – così come allo stesso Pagliani – vogliamo dire pubblicamente che c’è posto anche per voi all’interno dell’Associazione Commercianti. Le porte sono aperte a chiunque abbia voglia di unirsi, di partecipare, di contribuire: perché insieme possiamo fare cose belle, organizzare iniziative che tengano Scandiano sicura, viva e attrattiva. L’invito è semplice e sincero: se davvero volete migliorare Scandiano, entrate in Associazione Commercianti, imparate l’arte del fare e abbandonate la pigrizia e il disinteresse per la comunità".

Insomma, "bisogna smetterla con la politica speculativa, che non porta a nulla e che serve solo come strumento di propaganda e accattonaggio di voti. Un vero politico, un politico che si rispetti, è mosso dalla passione per il proprio paese, dalla volontà sincera di fare e di fare bene, di lasciare segni concreti del proprio operato. Fare del bene significa agire, non limitarsi a parlare. Viviamo in un mondo in cui troppo spesso le parole hanno preso il posto dei fatti. È tempo di smetterla con una politica che si preoccupa solo dell’apparenza e delle belle figure, ma che in concreto fa poco o nulla. Il nostro tavolo dell’Associazione Commercianti non ha nessun colore politico: è aperto a tutti, a destra e a sinistra, a chiunque abbia passione per Scandiano e desiderio sincero di fare del bene. Noi non guardiamo alle appartenenze, ma alla sostanza: alla capacità di mettersi in gioco con impegno, serietà e spirito costruttivo".