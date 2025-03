Pagliani: "Pene esemplari per gli autori del pestaggio"

"Di inaudita gravità è il pestaggio avvenuto a Scandiano da parte di tre minorenni a un coetaneo: non possiamo in nessun modo lasciar passare questo episodio e dovremo come amministrazione e consiglieri pensare ad una risposta ferma e netta senza pietismi di sorta". Ad affermarlo è il capogruppo di minoranza Giuseppe Pagliani. "Episodi del genere – dice l’esponente di Forza Italia – non devono accadere nel nostro territorio comunale e comprensoriale: tolleranza zero per questi atti di bullismo e violenza. Noi proporremo un documento nel quale impegniamo tutto il consiglio e la giunta ad interpretare una pena inaudita ed esemplare per coloro che hanno compiuto questo gesto. Il nostro territorio non è il Bronx e non deve essere periferia violenta di una città che già soffre".

m. b.