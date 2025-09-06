Pagliani replica a Boni: "La presidente smentisce se stessa"

Continua la polemica sul tema della sicurezza a Scandiano. Ieri Giuseppe Pagliani ha replicato a Federica Boni.

"Invitiamo la presidente dei commercianti - scrive il capogruppo Uniti per Scandiano - a un incontro con il nostro gruppo: le rappresenteremo gli episodi gravissimi denunciati, alcuni dei quali saliti alla ribalta delle cronache che hanno da marzo costellato violenze compiute a Scandiano centro e nelle immediate vicinanze, vedasi zona Fiera e Parco della Resistenza, oltre ai giardini della biblioteca, al vallo della Rocca dei Boiardo e non da ultimo due episodi avvenuti in viale della Rocca ed in pieno centro a Scandiano.

Pertanto è la presidente Iotti che smentisce se stessa scrivendo dei messaggi sulla chat dei commercianti a cui da un tono serio, severo e di coinvolgimento di vigilanza privata notturna che pubblicamente torna sui suoi passi. Grave il fatto che la stessa non sappia che ci sono numerosi commercianti che hanno avuto incontri con noi e si lamentano gravemente della situazione in cui versa Scandiano soprattutto durante le ore serali e notturne.

La “favola” che la stessa ha scritto oggi sui giornali di una Scandiano che non esiste, suggeritale da qualcuno vicino all’amministrazione comunale non regge. Il suo comunicato - continua Pagliani - mira a gettare acqua sul fuoco. E come giustifica la stessa un appello a coinvolgere la vigilanza privata ed un piantonamento nelle zone fragili di Scandiano se la città è così bella sicura e vivibile come sostiene nel comunicato “posticcio” odierno? Siamo convinti che la verità sia ben distante dalla ricostruzione rappresentata per interessi dalla presidente Federica Boni Iotti".