"Pala, il cantiere occuperà parte del parcheggio"

Sono ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, che dovrebbe essere terminato entro gennaio 2024 con diversi mesi di ritardo a causa dello stop del 2020. È stata emessa un’ordinanza che vieta di parcheggiare in parte dell’area, che è stata chiusa per consentire all’impresa che opera nel cantiere di muoversi con i propri mezzi e depositare attrezzature. La prossima settimana - martedì oppure mercoledì - il parcheggio sarà totalmente inaccessibile consentire il montaggio in sicurezza della grande gru di cui è già stata installata la piattaforma di base.

Fausto Torelli nel corso della trasmissione "Il sindaco e i cittadini" ha domandato ai montecchiesi di sopportare con pazienza il disagio che la riduzione dei posti auto in via Fratelli Cervi comporterà nei prossimi mesi. Nel corso della stessa trasmissione l’assessore Stefano Ferri (deleghe a bilancio, tributi, sport e salute) ha spiegato che Montecchio aderirà ai Giochi della Gioventù non solo con i propri atleti (tutte le associazioni dall’Us Montecchio all’Atletica reggiana, dalla polisportiva L’Arena al Circolo Tennis), ma è messo a disposizione della Fondazione dello Sport reggiana le proprie strutture pubbliche e private. In particolare il Bike Park lungo l’Enza del "Team Bike Lorenzo Gruzza".

f.c.