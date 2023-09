Palabigi, c’è un’offerta La Pallacanestro assieme a Onde Chiare e lo storico gestore

di Gabriele Gallo

Dopo un estate di patimenti, sia per l’amministrazione comunale che per gli sportivi della città, si volta pagina nella gestione del Palasport "Giulio Bigi". La manifestazione d’interesse per prendersi cura dell’impianto di via Guasco, originariamente in scadenza al 30 giugno e poi prorogata due volte, prima al 17 luglio e successivamente al 31 agosto per mancanza di adesioni, ha registrato un soggetto interessato: e non di poco conto. Al bando ha infatti risposto una Associazione Temporanea d’Impresa composta dalla società Onde Chiare, dalla Class, storica azienda negli anni impegnata su vari impianti sportivi della città, e dalla Pallacanestro Reggiana, che entra in modo diretto nella governance dell’impianto. La neo costituita Ati avrà in gestione il PalaBigi per cinque anni e dovrà versare, ogni anno, 20mila euro per interventi di miglioria e manutenzione del medesimo.

La proposta di Onde Chiare, Class e società cittadina di basket dovrà ora passare il vaglio della commissione tecnica. Poco più che una formalità, alla luce della concretezza della proposta. Nel mese di settembre, come fatto per tutta l’estate, della gestione del palasport si occuperà, ad interim, la sola Class dell’esperto Claudio Sarti. Ad ottobre i neogestori dovrebbero avere luce verde.

L’aver risolto la complessa vicenda del "Bigi" ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Fondazione per lo sport e anche al Comune. Per questo l’assessora allo Sport, Raffaella Curioni, è particolarmente soddisfatta: "La grande sensibilità dei soggetti che hanno costituito la Ati ci rassicura e ci dà grande fiducia in merito alla gestione del Palasport. Così come ci fa particolarmente piacere che la Pallacanestro Reggiana si sia impegnata direttamente. Provo grande soddisfazione per il fatto che, alla fine del nostro mandato, si sia riusciti a coinvolgere una cordata seria che farà il meglio per l’impianto di via Guasco. Voglio però ringraziare anche Ivan Bertocchi (presidente della Gisport, che sino a luglio di quest’anno gestiva l’impianto, ndr) per il lavoro svolto, alle prese con una gestione complessa. Come Amministrazione siamo anche soddisfatti – conclude la Curioni – di aver potuto tenere sempre aperto il PalaBigi, anche in queste settimane".

Veronica Bartoli, presidente della Pallacanestro Reggiana così motiva la scelta della società: "Dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di manifestare il nostro interesse, perché pensiamo che il PalaBigi, oltre che essere casa storica della Pallacanestro Reggiana, sia a tutti gli effetti un patrimonio dello sport della nostra città. Abbiamo quindi avvertito un senso di responsabilità nel trovare una soluzione per la sua gestione, consci di fare questo percorso con al nostro fianco il supporto dell’Amministrazione Comunale".

"Abbiamo accolto con entusiasmo questa sfida – ha dichiarato Alberto Costoli di Onde Chiare - certi di una proficua e duratura collaborazione con Pallacanestro Reggiana e Claudio Sarti. Lavoreremo con energia e professionalità perché il nostro palasport torni ad essere punto di riferimento per lo sport reggiano e punto di incontro per eventi e manifestazioni".

Nel breve i nuovi gestori della struttura agiranno sull’illuminazione della stessa e sull’ampliamento della biglietteria. Il Comune invece metterà in preventivo, con l’auspicio di poter agire in proposito nei prossimi anni, degli investimenti per l’acustica e l’insonorizzazione dell’impianto; così da renderlo appetibile anche per show musicali.