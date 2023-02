"Palaghiaccio, saranno operativi soltanto tre spogliatoi su quattro"

Replica del sindaco Enrico Ferretti alle osservazioni della minoranza "Ventasso Insieme’ su Palaghiaccio e seggiovia Vallefonda, lavori iniziati con la precedente amministrazione. "Durante un periodo di assestamento della nuova legislatura, tutte le attività svolte avevano come unico obiettivo quello di migliorare lo stato di vita del nostro comune", afferma il primo cittadino, segnalando l’invio di un opuscolo a tutte le famiglie con l’indicazione delle principali attività svolte.

Sull’accusa di ritardi per il Palaghiaccio il sindaco replica che i lavori sono ripartiti grazie anche ai finanziamenti del Parco che hanno permesso la sostituzione dei motori per la produzione ghiaccio con un investimento di 700mila euro da ‘Parchi per il clima’. I lavori, secondo Ferretti, non sono limitati alla sola area motori, ma riguardano il collegamento delle varie centrali termiche, l’installazione di un nuovo impianto elettrico e il completamento del nuovo impianto di riscaldamento della struttura.

"Tutte questa attività sono state eseguite anche grazie a progetti avviati dalla precedente amministrazione – sottolinea Ferretti -, ma i progetti, oltre essere avviati, devono anche essere completati. In questo specifico caso, durante i primi mesi di mandato, i lavori di riqualificazione della struttura si sono presentati in uno stato di quasi totale abbandono. Inoltre c’è stato l’aumento dei prezzi delle materie prime. L’aumento dei costi ci ha obbligati a prendere delle decisioni per completare alcune aree interne: solo 3 dei 4 spogliatoi saranno disponibili e operativi. Per avere nuovi fondi abbiamo aderito a due bandi di cui uno della Fisg (Federazione italiana sport ghiaccio) dove ci siamo classificati secondi, grazie al quale il palazzetto sarà un centro federale Fisg".

Altro punto dolente la mancata realizzazione della seggiovia Vallefonda, opera importante per Cerreto Laghi, già finanziata dalla Regione con 600.000 euro. Ma mancano ancora le autorizzazioni, la richiesta è stata presentata in ottobre.

"Per gli avvenimenti delle scorse settimane a Cerreto Laghi – conclude il sindaco Ferretti - l’amministrazione precedente non ha mai espresso la necessità di chiedere una presenza più massiccia di forze dell’ordine sul territorio. Attualmente nella stazione di Cerreto Laghi gravitano pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, quest’ultima su nostra richiesta".

Settimo Baisi