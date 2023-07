Palasport, il Comune vince la causa: "Sia risarcito"

È favorevole al Comune di Fabbrico la sentenza di primo grado del tribunale di Reggio sulla causa civile promossa dal Consorzio Stabile Quattroemme per i lavori al locale Palasport. Al Comune sono state riconosciute le ragioni delle scelte sulla risoluzione del contratto di appalto e risarcimento danni, con il Consorzio che dovrà risarcire all’ente locale circa 272 mila euro, oltre ai due terzi delle spese di lite processuale. In municipio ritengono difficile poter recuperare facilmente queste somme, ma emerge soddisfazione nell’aver visto riconosciuta la correttezza dell’operato dell’ente, il quale potrà almeno svincolare le somme messe a riserva per il contenzioso già dal 2019 (quando era emerso il caso), che ammontano a circa 200 mila euro. I lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport erano poi proseguiti con altra impresa e sono stati conclusi da tempo.