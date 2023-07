Palasport, prolungato il bando C’è tempo fino al 31 agosto Due strade per risolvere il rebus

Qualcosa si muove. Un po’ alla volta. Senza fretta. Qualcosa si muove in via Guasco, ma per tagliare il traguardo serve altro tempo. Già, proprio così: ieri mattina, infatti, scadeva la manifestazione d’interesse in ordine alla gestione del palasport cittadino per il quinquennio 20232028, ma nessuno ha presentato la propria candidatura in modo ufficiale. Però...

Però il lavoro che è stato fatto in questi mesi potrebbe portare a un risultato concreto nelle prossime settimane considerando che, il condizionale è d’obbligo, si starebbe formando un gruppo interessato alla gestione dell’impianto. E così la Fondazione per lo Sport ha prorogato ulteriormente i termini del bando (fissati in un primo momento al 30 giugno poi al 17 luglio) fino al 31 agosto. In questi 45 giorni si continuerà a tessere la tela su cui diversi soggetti, privati e istituzionali, stanno lavorando per cercare di risolvere nel migliore dei modi possibili il problema relativo al PalaBigi.

"Come ho già detto in altre occasioni - spiegava ieri pomeriggio il presidente della Fondazione Mauro Rozzi - non siamo preoccupati per quanto riguarda il palasport. Abbiamo prolungato la manifestazione d’interesse perché abbiamo ricevuto una richiesta, in tal senso, da una realtà che si è detta interessata.

Tra l’altro non va dimenticato che dal primo luglio è entrata in vigore la nuova legge sullo sport dilettantistisco e, anche questo, potrebbe aver rallentato il percorso considerando che diverse realtà stanno cercando di comprendere al meglio, e valutare, le nuove regole. E’ chiaro che la nostra speranza sarebbe quella di individuare un gestore a lungo termine, ma stiamo anche valutando quello che potrebbe essere una sorta di piano B".

Di che cosa si tratterebbe?

"Per alcuni impianti, e quindi non sarebbe un’idea solo per il PalaBigi, potremmo valutare un Partenariato Pubblico Privato con la Fondazione che potrebbe collaborare con un gestore in modo da agevolare la gestione. In ogni caso, lo ribadisco, sono abbastanza convinto che entro il 31 agosto una soluzione si troverà. Al di là di questo posso anche assicurare e garantire che, se ci fossero richieste per usufruire del PalaBigi ad agosto, non avremmo problemi ad accontentarle".

dan.b.