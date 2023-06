Palasport senza gestori Comune pronto a salvarlo "Bertocchi inopportuno"

Arrivano rassicurazioni dall’assessora allo Sport del Comune di Reggio, Raffaella Curioni, in merito al concreto rischio, rinvigorito dal fatto che a due settimane dalla scadenza della gara d’appalto non siano ancora arrivate offerte, che il PalaBigi rimanga senza gestore.

Con una puntura di spillo verso Ivan Bertocchi della Gisport, attuale gestore in uscita, che ieri su queste colonne ha annunciato che la sua società non parteciperà più al bando. Un disimpegno che arriva dopo cinque anni di operatività all’interno dell’impianto di via Guasco, tra mille difficoltà dovute ai lunghi lavori di ristrutturazione.

Assessora Curioni, che succede se il Palasport non avrà un gestore?

"Siamo in una fase molto delicata, ci sono procedure di legge in corso; mi pare quindi molto prematuro fare qualsiasi tipo di considerazione. Da qui al 30 giugno tutto può succedere; se poi, alla data della chiusura del bando non saranno arrivate offerte si faranno tutte le considerazioni del caso e valuteremo come procedere".

Il fatto però che l’attuale gestore abbia annunciato, con annesse motivazioni, che non parteciperà alla manifestazione d’interesse, ha creato un po’ di preoccupazione negli utilizzatori del Bigi…

"Sinceramente le dichiarazioni di Bertocchi, che peraltro ritengo un valido professionista, sono però state sbagliate nei tempi e decisamente inopportune. Riguardo poi a chi è preoccupato vorrei precisare soltanto una cosa".

Quale?

"Desidero essere chiara su un punto e rassicurare chi utilizza il Bigi: dai team professionistici, a quelli dilettantistici, alle scuole. Può stare tranquillo, qualsiasi cosa accada infatti ci saranno le condizioni perché tutti i campionati dei vari sport, gli allenamenti, tutte le attività delle scuole, si svolgano regolarmente. Non avremmo fatto tutta l’accurata operazione di restyling di questi anni se non avessimo intenzione di utilizzare al meglio il palasport".

Gabriele Gallo