"Palazzetto dello sport, i tempi potrebbero slittare in avanti"

"Il cronoprogamma prevede la fine dei lavori entro il 5 gennaio 2024 ma sono allo studio varianti dirette a migliorare l’opera che potrebbero fare slittare i tempi". Così il sindaco Fausto Torelli ha risposto all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza ViviAmo Montecchio, con la quale si chiedeva quali siano i tempi di collaudo ed effettivo utilizzo del Palazzetto dello sport. Lo stanziamento economico iniziale era stimato in 1 milione 950mila euro, con una fine lavori per agosto 2022. "Da opposizione ideologica e responsabile, rendiamo atto alla maggioranza di aver dovuto operare in situazioni non favorevoli riguardanti ritardi e lievitazione dei costi", si legge nell’interrogazione, che prosegue chiedendo cosa prevedono le penali sui tempi di consegna degli appaltatori; come si sta gestendo il capitolo "nuovi prezzi"; e l’esborso finale per il Comune, al netto della realizzazione della tensostruttura temporanea dal D’Arzo. Il sindaco, nella sua risposta, ha evidenziato che si sarebbe tenuto a breve "un incontro tecnico tra amministrazione comunale, Consorzio, impresa e direzione dei lavori per ottimizzare il programma". Ha poi aggiunto che sarebbero stati applicati i nuovi prezzari approvati dalla Regione. Le penali ci saranno se si sforerà la data dal 5 gennaio 2024. Al netto della tensostruttura, oltre a riscaldamento e luce "per garantire una continuità nei servizi sportivi il Comune ha stanziato 5mila euro di contributi alla Polisportiva Arena". Infine ha spiegato che la Convenzione per usare la palestra delle suore dorotee, prevede una spesa di 7mila euro nell’anno sportivo 2022-’23, e di 8mila nell’anno 2023-’24.

Francesca Chilloni