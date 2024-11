Palazzetto inadeguato: Ferri smentisce Borghi: "Potrà ospitare importanti eventi sportivi"

"Sarà posato un parquet che consentirà, tra l’altro, l’omologazione anche per il campionato di Serie C di basket. La pavimentazione dovrà essere ricoperta, onde evitare danni, in caso di utilizzo per manifestazioni importanti di pattinaggio". Lo puntualizza l’assessore comunale al bilancio Stefano Ferri (foto), dando chiarimenti sulla realizzazione del PalaSport rispetto osservazioni del capogruppo di ViviAmo, Filippo Borghi, sull’ultimo consiglio comunale.

"Nelle casse comunali non mancano assolutamente i fondi - sottolinea Ferri, in relazione alla vendita del 14% delle azioni Iren - Abbiamo approvato in luglio l’assestamento di bilancio, che ha attestato il perfetto permanere degli equilibri. L’ultimo rendiconto, approvato dal consiglio il 5 aprile, si è chiuso in avanzo, presentando tutti gli indicatori di bilancio entro i parametri previsti dalla normativa, pur mantenendo un tempo medio di pagamento inferiore ai 30 giorni. Non solo adesso ma anche per tutta la precedente consiliatura, il Comune non è mai ricorso ad anticipazioni di tesoreria e ha sempre mantenuto, e mantiene, giacenze adeguate presso l’Istituto Tesoriere".

Con riferimento alla presunta incapacità di ospitare le maggiori competizioni sportive delle discipline più importanti, dice l’assessore, il parquet potrà ospitare gare importanti di pattinaggio in una "nuova struttura che sarà più ampia della precedente e potrà essere utilizzata anche contemporaneamente per due attività sportive".

f.c.