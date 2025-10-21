"Palazzetto pronto". Ma non per la Fiera

"Siamo giunti all’epilogo e a breve inaugureremo il nuovo palazzetto. È molto bello, ha tutte le caratteristiche per l’omologazione di alto livello ed è assolutamente green, a consumo energetico quasi zero". Con tono soddisfatto l’assessore al bilancio Stefano Ferri così si apprestava ieri sera a entrare nella riunione della giunta Torelli, in cui tra l’altro si sarebbe discusso di come organizzare la giornata di festa in occasione dell’inaugurazione.

Il cantiere del nuovo impianto di via Fratelli Cervi è in dirittura d’arrivo: sono in corso gli ultimi collaudi tecnici e il Comune ha già assegnato a Coopservice l’incarico di pulire a fondo e lustrare la struttura in vista del taglio del nastro. La cerimonia inaugurale non si terrà, come molti credevano, in occasione di San Simone il prossimo weekend, ma a novembre: non si vuole infatti diluire l’importanza dell’evento all’interno del ricco programma della tradizionale fiera d’autunno.

Secondo l’ultimo cronoprogramma, i lavori avrebbero dovuto essere terminati il 15 settembre in tempo utile per rendere la palestra fruibile da parte delle scuole, ma problemi insorti in luglio al massetto su cui avrebbe dovuto essere posato il parquet, avevano determinato uno slittamento dei tempi. All’impresa esecutrice è stata applicata una penale, come si evince dalla determina dirigenziale di mercoledì 15 ottobre a firma della responsabile del Settore lavori pubblici ingegnera Angela Violi che ha approvato il pagamento della 9 rata legata al Sal (Stato di Avanzamento Lavori): una rata da circa 90mila euro, da cui però sono state detratti 6mila 446 euro a titolo di "penale applicata per ultimazione in ritardo dei lavori".

Il costo complessivo dell’opera è di circa 3 milioni 272mila euro: per coprire l’ingente spesa l’amministrazione comunale è ricorsa a diverse fonti di finanziamento. Innanzitutto è stato ottenuto un contributo regionale 675mila euro; 495mila euro derivano dal contributo energetico Gse; 500mila euro sono stati reperiti con la vendita di azioni Iren; 1 milione e mezzo è stato ottenuto accendendo un mutuo presso il Credito Sportivo ed il resto proviene dall’avanzo di amministrazione.

La realizzazione del palazzetto ha avuto una gestazione lunghissima e un parto tribolato. Un percorso segnato da numerosi imprevisti, a partire dalla distruzione accidentale della scultura della pattinatrice, opera di Armando Giuffredi, durante la demolizione dei muri della vecchia struttura nell’agosto 2021. Inizialmente, la consegna del nuovo impianto era prevista per la fine del 2022, quindi ben tre anni fa.

Successivamente si è reso necessario ricalcolarne i costi (inizialmente stimati in poco meno di 2 milioni di euro) e ridefinire le fonti di finanziamento, a causa dell’impennata dei prezzi nel settore edilizio seguito alla pandemia. Si aggiunsero le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e la necessità di varianti migliorative, che portarono a un aggiornamento del termine lavori prima a gennaio 2024 e poi a San Simone 2024. La reale data dell’inaugurazione? L’assessore Ferri non la svela, forse per un’operazione di scaramanzia.

Francesca Chilloni