Palazzina disabitata: "Hanno rotto la ringhiera per crearsi un passaggio, vanno a dormirci dentro"

Palazzina disabitata in via Pirondi, divelta parte della ringhiera, vetro della porta spaccato e finestre lasciate aperte. Passando per via Pirondi, è difficile non farci caso: se ne sono accorti, infatti, i residenti, già preoccupati per quanto accade, ormai quotidianamente, nella zona della stazione storica. Qui siamo tra via Turri e via Emilia Ospizio, a due passi dal supermercato e anche dal piazzale dietro la banca che si affaccia sullo stadio Mirabello, meglio conosciuto in zona come ’il covo dello spaccio’. In via Pirondi, sono tornati a occupare la palazzina dotata di un piccolo cortile. "Hanno ’aperto’ la ringhiera e così si sono creati un passaggio – spiega un residente, ormai esperto della questione –, sarà successo un mese fa, ogni tanto abbiamo sentito dei rumori provenire dall’interno". "Confermo – aggiunge un altro residente in zona –, sono tornati a occupare quegli spazi. Però così non va, il proprietario dovrebbe tenere d’occhio la palazzina. Già tutti i giorni ci tocca fare i conti con la situazione di questa zona". Sempre l’altro giorno, sono stati spaccati i vetri delle auto in sosta in via Chiesi e in via Gobetti.

E non è tutto. Una decina di giorni fa, la zona di via Pirondi e dintorni è stata presa di mira dai ladri: "Sono entrati nei nostri garage e hanno preso quello che hanno trovato, nel nostro caso due trapani. Hanno lasciato lì, invece, un salame", nota un residente.

Qui c’è "un movimento continuo – lamentano i residenti –, non stiamo mai tranquilli. C’è gente che chiede i soldi, gente che dice che ha fame, gente che ruba. Si vede un gran viavai di persone che apparentemente non fanno nulla per tutto il giorno". La situazione deve migliorare, ma "bisogna cominciare dalle piccole cose – fa notare una residente –, c’è un muretto qui dove lasciano sempre dei rifiuti accumulati. Hanno addirittura scritto sul muro ’No rubbish here’ (niente spazzatura qui), proprio per invitare a un po’ di decoro. Ma lavorare per la sicurezza significa anche lottare contro il degrado, bisogna avere più cura del quartiere".