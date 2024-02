"Palazzo Bentivoglio, recuperiamo i piani alti"

Proseguono i lavori a palazzo Bentivoglio, in centro a Gualtieri, per riqualificare l’intera struttura, prevedendo pure il recupero di spazi ai piani alti, che da decenni non venivano utilizzati.

"È terminato il rifacimento del tetto di tutta l’ala sud – spiega il sindaco Renzo Bergamini al termine dell’ennesimo sopralluogo al cantiere – con guaina impermeabile e sostituzione di tutti i coppi ammalorati. Sono in corso i lavori per rendere fruibile il secondo piano del palazzo. Sono stati conclusi gli interventi ai bagni, anche per disabili, e verrà predisposta la scala di sicurezza per evacuazione. Per accedere al secondo piano verrà prolungata l’attuale scala sempre nel medesimo stile estetico e prolungato il percorso dell’ascensore. È in corso d’opera l’installazione dell’impiantistica per il riscaldamento e il raffreddamento con sistema pompa di calore che renderà fruibile le sale espositive in tutte le stagioni dell’anno. Inoltre, è in corso un approfondimento da parte di una azienda specializzata per il consolidamento degli intonaci del Salone dei Giganti e per la pulizia e restauro degli affreschi. In accordo col segretariato regionale del MiC, committente dell’intervento, valuteremo la possibilità di sostituire gli infissi del salone e di tutti quelli che risultano in condizioni non ottimali".

Antonio Lecci