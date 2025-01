Palazzo Contarelli: il progetto di rinnovo coinvolge anche i cittadini

Un luogo storico, come Palazzo Contarelli, in centro a Correggio, destinato a diventare un punto di riferimento per la musica sul territorio locale. Il progetto si chiama "Fare spazio" ed è un percorso che invita i cittadini a contribuire al rinnovamento degli spazi culturali simbolo della cittadina, cominciando proprio da Palazzo Contarelli. Un progetto rivolto a tutta la popolazione.

Per una illustrazione del percorso sono previsti due incontri aperti non solo agli addetti al settore e operatori tecnici della scena musicale di Correggio, ma a tutte le persone interessate a un cambiamento condiviso.

Perché partecipare? "Per portare bisogni e idee ed essere parte attiva della creazione del nuovo cuore pulsante di Correggio", dicono dal municipio. Il primo incontro è in programma per martedì 28 gennaio e per giovedì 13 febbraio alle 18,30 e 20,30 a palazzo dei Principi.

Il cantiere di Palazzo Contarelli si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che prevede vari interventi dai prossimi mesi. In questo contesto, il Comune di Correggio ha avviato un percorso di partecipazione e ascolto attivo della comunità, per far emergere idee, bisogni e desideri rispetto alla vita e all’offerta culturale della cittadina.

Per partecipare è richiesta la registrazione entro domenica 26 gennaio tramite un breve modulo online disponibile al link: https://bit.ly/farespazio_registrazione.