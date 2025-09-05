Palermo, Monza e Venezia. I tre dream team puntano alla A

Avellino. L’acquisto ‘bomba’ è quello dell’attaccante Tutino, ma occhio anche al compagno di reparto Biasci. In difesa sono arrivati Missori e Simic, a centrocampo Kumi. Neopromossa che può sorprendere.

Bari. Per molti è la regina del mercato, di sicuro è stata rivoluzionata: dentro il portiere, ed ex granata, Cerofolini i difensori Dickmann e Nikolau; a centrocampo Braunoder, Verreth e Castrovilli. Attacco atomico: Partipilo, Gytkjaer e Sibilli. L’obiettivo è la Serie A.

Carrarese. Negli ultimi giorni ha cambiato marcia: preso Arena (dal Pisa) e il centrocampista Hasa (dal Napoli), erano già arrivati Abiuso, Salamon e Ruggeri. Mister Calabro cercherà di ripetere il ‘miracolo’ del dodicesimo posto.

Catanzaro. Può essere la sorpresa assieme al Frosinone: è arrivato il difensore Bettella (Atalanta), sugli esterni Di Francesco, bomber Iemmello potrà contare anche sul talento di Oudin (ex Lecce e Samp) e sulla freschezza di Pandolfi, strappato al Cittadella: mina vagante.

Cesena. Squadra solidissima che ha trattenuto Shpendi e aggiunto due marpioni come Castagnetti e Bisoli, dietro è arrivato Zaro (ex Modena), sugli esterni Ciervo e Frabotta: playoff assicurati.

Empoli. Squadra nuova e giovanissima, ma dal talento smisurato. Popov, classe 2007, è già il capocannoniere della B, Ilie può illuminare la trequarti e Ghion è una garanzia. Da registrare la difesa con Curto, Lovato e Obaretin, ma il potenziale è enorme.

Entella. Gli attaccanti Fumagalli (dal Cosenza) e Russo sono i nomi più conosciuti assieme a Benali: ha fatto acquisti in linea con un budget ridotto, lotterà per non retrocedere.

Frosinone. Squadra creata su misura per Alvini e che promette bene: in attacco Raimondo e Zilli, in mezzo Gelli e il play Calò (dal Cesena) dietro è tornato Cittadini. Missione playoff alla portata.

Juve Stabia. Gli addii di mister Pagliuca e di Adorante sembravano aver fatto calare il sipario, invece le ultime settimane di mercato gli hanno restituito ambizione. L’attaccante Gabrielloni (ex Como) è il pezzo da novanta, ma a centrocampo spiccano Zuccon e Correia.

Mantova. Bonfanti per l’attacco è il colpo, ma anche Falletti e Majer portano esperienza, idem lo stopper Mantovani. Mister Possanzini è pronto a un altro ‘miracolo’?

Modena. Una delle regine assieme al Bari. Sersanti, Pyythia, Zampano, Di Mariano, Adorni e Chichizola: non si può più nascondere, obiettivo Serie A.

Monza. La differenza la fanno le conferme, Azzi è una ‘stella’ che si affianca a Keita, Mota e Ciurria: dream team.

Padova. Tanti nomi: Lasagna, Baselli e Papu Gomez, ma siamo sicuri che sia la strada giusta in B?

Palermo. Altro dream team a livello di Monza e Venezia. Gyasi, Augello, Bani e Bardi: acquisti da Serie A per una squadra già fortissima.

Pescara. Abbuffata di acquisti l’ultimo giorno: Tsadjout, Caligara, Corazza, per mister Vivarini non sarà facile mettere ordine.

Sampdoria. Barak è la stella oltre all’esperienza di Henderson e Abdilgaard, ma mister Donati riuscirà a renderli ‘squadra’?

Spezia. Bomber Artistico, Vlahovic, Beruatto, Cistana e Candela: squadra tosta, ma le aspettative sono molto alte.

Sudtirol. Tra le squadre che hanno investito meno: Coulibaly in mediana e Pecorino in attacco, si salvi chi può.

Venezia. Bohinen e Adorante in una rosa già super: la favorita con Palermo e Monza.