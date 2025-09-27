Palestina, braccio di ferro sui vessilli. Il prefetto: "Vanno tolti dai municipi"

"Rimuovere le bandiere della Palestina e della Pace esposte sul municipio". O, almeno, spostarle. Questa, in sintesi, la richiesta inviata formalmente dal prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, ai sindaci dei Comuni reggiani che hanno scelto di esporre il vessillo palestinese sulle facciate dei palazzi comunali, in segno di protesta per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza.

Una scelta che andrebbe però in contrasto con le normative vigenti, che permettono di esporre sugli edifici pubblici ’istituzionali’ esclusivamente bandiere pubbliche istituzionali. La missiva ufficiale, che ha fatto seguito a una richiesta informale dello stesso prefetto, è arrivata nelle scorse ore negli uffici di Reggio, Cavriago, Scandiano, Bagnolo.

I Comuni, però, hanno respinto la richiesta del prefetto, non rimuovendo il vessillo e motivando la scelta in riferimento al contesto politico internazionale. I sindaci, nelle loro argomentazioni, si sono appellati a sentenze della Corte Costituzionale e al principio di neutralità. Secondo loro, infatti, la Corte Costituzionale avrebbe chiarito come l’esposizione di altri vessilli, se non mette a repentaglio l’ordine pubblico, sia lecita. E che queste bandiere non siano solo simboli della sovranità nazionale, ma "portatori di valori collettivi". La bandiera della Palestina, nello specifico, non avrebbe nemmeno una natura diplomatica dato che la Palestina non è uno Stato; ma il loro gesto, dicono, avrebbe "valore di solidarietà stante il conflitto in corso". Gli stessi concetti valgono per la bandiera della Pace, peraltro "esposta da 22 anni sul Comune di Reggio".

Dalla prefettura fanno sapere di aver "doverosamente" richiamato l’attenzione dei sindaci sulle disposizione normative vigenti (anche se la legge non prevede sanzioni specifiche), ma che continueranno le interlocuzioni con le amministrazioni locali, con "l’auspicio" che si tratti di episodi estemporanei e limitati nel tempo. La prefettura continuerà comunque a monitorare la situazione, nel quadro di un contesto difficile e particolare.

Nelle scorse settimane erano stati inviati almeno due esposti formali all’ex palazzo Ducale, per contestare la scelta del Comune di Reggio esporre il vessillo palestinese dal 5 settembre scorso.

"Ho deciso di rivolgermi al rappresentante del Governo in quanto sia la Legge 22 del 5/2/1998 sia il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2000 vietano l’esposizione di bandiere straniere come nel caso di quella palestinese, o simboli privati quali quelle di partito, di associazioni, il caso di Emergency, organizzazioni varie – scriveva Marco Eboli nel suo esposto –. La ragione di questo divieto risiede nel fatto che sia il legislatore, sia il Presidente della Repubblica intendono salvaguardare la neutralità delle sedi istituzionali, che non possono essere utilizzate a piacimento da chi rappresenta le istituzioni, in questo caso il Comune di Reggio Emilia, ossia il sindaco Massari o la maggioranza che lo sostiene, come luoghi di propaganda politica".