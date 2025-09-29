Palestina e polemiche. Tricolore ad Albanese. Cita ostaggi israeliani,. Massari fischiato

"Sono veramente orgogliosa di ricevere questo Tricolore. Mi viene detto che sono più palestinese dei palestinesi, ma la bandiera che porto dentro è quella italiana. Per me è un momento preziosissimo". Parole che raccontano tutta l’emozione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, dopo aver ricevuto il Primo Tricolore al teatro Valli di piazza dei Martiri nella mattinata di ieri.

Un momento però in parte segnato dall’inciampo del sindaco Massari, che durante il suo discorso ha messo sullo stesso piano la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi israeliani, indicandole come condizioni necessarie avviare un processo di pace. Frasi che hanno scatenato la rabbia del pubblico, che non ha esitato nel fischiare il primo cittadino. Fischi che si sono poi trasformati in lunghi applausi nel momento in cui Albanese indossa con orgoglio il Tricolore, accompagnata dal coro ’Free Free Palestine’.

La relatrice, anche se in toni benevoli, non ha però risparmiato un piccolo rimprovero al primo cittadino Massari: "Il sindaco si è sbagliato. La pace non ha bisogno di condizioni, non stiamo parlando di una guerra, ma di un’occupazione coloniale. Nessuno giustifica i massacri del 7 ottobre, ma non possiamo abbandonare i palestinesi alle mostruosità che stanno vivendo".

Un riconoscimento che la relatrice ha ricevuto per impegno nella difesa del diritto internazionale, nonostante le tante critiche e minacce ricevute: "E’ vero, sono divisiva – esordisce Albanese –. Perché sono quella che traccia un margine netto, che divide un mare in due, tra quelli che negano il genocidio e quelli che invece lo vedono e cercano di contrastarlo. Il diniego di ciò che sta accadendo fa parte del genocidio stesso, per cui continuerò a essere divisiva".

Nel suo libro, Albanese racconta la storia di dieci persone che l’hanno accompagnata nel comprendere la storia, il presente e il futuro della Palestina. Tra di essi c’è l’artista Malak Mattar, autore della copertina, che pochi giorni fa ha perso una decina di familiari a causa di un attacco missilistico israeliano. Nel suo intervento Albanese racconta anche il suo percorso come relatrice: "Confido di essermi pentita di aver accettato il ruolo all’Onu, ho due figli piccoli di cui faccio fatica a occuparmi, ma oggi non riesco più a fermarmi e a smettere di indagare".

La relatrice cita i vari rapporti di cui si è occupata negli ultimi anni. Ci si sofferma in particolare su quello dedicato alla situazione dei minori, a cui Albanese ha legato una delle storie del libro, quella di Hind Rajab, morta a sei anni durante quella che doveva essere un’evacuazione nei corridoi sicuri: "La sua storia è quella di 20mila bambini uccisi dalle bombe a Gaza, anche con la nostra complicità, perché Leonardo ha fornito armi e consulenza tecnica a Israele", racconta con la voce rotta, riparata dagli applausi del pubblico.

Infine, c’è spazio per un ultimo grande invito, quello di non mollare e continuare a lottare. "Stiamo combattendo contro l’ingiustizia a mani nude – ha aggiunto a cuore aperto Francesca Albanese –, però ci dobbiamo mettere tutte le mani, i cuori e le menti che abbiamo, perché questo è il primo genocidio che vediamo, di cui abbiamo consapevolezza e che dobbiamo fermare".