Palestina, il 12 ottobre via le bandiere: "Ma ora saranno ancora più visibili"

Dopo un paio di settimane di polemica i comuni coinvolti Reggio, Bagnolo, Scandiano e Cavriago, hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dalle facciate dei rispettivi municipi. I vessilli verranno però installati su alcuni dei monumenti più importanti delle città in questione. Una decisione che secondo la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, va dare ancora più visibilità alla bandiera e di conseguenza al messaggio lanciato dai primi cittadini.

Sig. ra Sindaca, Cavriago e gli altri comuni della provincia hanno deciso di rimuovere la bandiera della Palestina dai municipi a partire dal 12 ottobre. Come e perché siete arrivati a questa decisione?

"Cavriago, insieme con altri tre comuni della Provincia di Reggio Emilia, non ha deciso di rimuovere la bandiera della Palestina, ma, al contrario, ha deciso di esporla; questa credo che sia la notizia che va sottolineata. Cavriago in particolare è arrivata a questa decisione attraverso un percorso di condivisione che ha fatto con il Consiglio Comunale in modo democratico e trasparente. Abbiamo inteso interpretare la volontà dei nostri cittadini, che scendono in piazza per opporsi al genocidio del popolo Palestinese. La bandiera pertanto rimarrà esposta".

Lo spostamento della bandiera è una decisione che prendete “controvoglia”, ma con la consapevolezza che sia necessaria a livello normativo?

"Dopo il 12 ottobre, data della marcia per la pace Perugia-Assisi, la bandiera sarà spostata dal Comune, a Piazza Zanti, la piazza centrale di Cavriago ed esposta dal vecchio municipio, dove sarà ancora più visibile. Questa decisione è stata assunta in accordo con i capigruppo del Consiglio Comunale, in modo condiviso. Il nostro obiettivo non è mai stato quello di creare inutili polemiche con la Prefettura, ma quello di continuare a dar voce ai nostri cittadini che hanno a cuore il destino dei palestinesi e più in generale la giustizia e la pace. Non posso dire pertanto che lo spostamento sia stato deciso “controvoglia” quanto piuttosto con piena consapevolezza".

Pensando ad altre bandiere diverse da quella palestinese, da Sindaca ritiene corretta la legge in questione o magari sarebbe più giusto discuterne per apportare dei cambiamenti?

"Ci sono tanti modi per rappresentare i sentimenti che attraversano le nostre comunità. Spostare l’attenzione oggi su questo aspetto e toglierla al messaggio forte che abbiamo voluto dare con il nostro gesto, credo non renda giustizia alle sofferenze del popolo palestinese, sulle quali dovremmo concentrare a tutti i livelli i nostri sforzi".

Cosa pensa di ciò che è acduto tra il sindaco Massari e Francesca Albanese durante la consegna del Tricolore?

"Il Sindaco Massari ha usato parole di buon senso in un contesto ed in un momento che richiede grande sensibilità e d’altra parte, Francesca Albanese da persona seria qual è, ha immediatamente corretto la sua posizione. Rendiamo merito al lavoro di entrambi e andiamo avanti insieme sulla strada della difesa del diritto internazionale e della denuncia dei crimini del governo israeliano".

Fa riflettere il fatto che una parte del centrodestra, anche a livello nazionale, si è schierata dalla parte del primo cittadino?

"In queste circostanze c’è sempre il rischio che la politica cada nella tentazione di strumentalizzare situazioni per conseguire interessi di parte. Quello che accade oggi in Palestina è talmente orribile che interroga le coscienze e, per fortuna, in alcuni casi ci costringe ad uscire da posizioni precostituite. Non dovrebbero esserci distinzioni tra destra e sinistra di fronte all’orrore che si sta consumando. Ci dovrebbe far riflettere la posizione miope del governo, sempre troppo ambigua sul genocidio e addirittura ammiccante nei confronti di Netanyahu".

Matteo Pignagnoli