Palestra all’aperto ad Arceto. Sarà gratuita e aperta a tutti

Una palestra all’aperto nella frazione di Arceto. I lavori sono realizzati dal Comune di Scandiano, mentre l’Ausl fornirà gli attrezzi per lo svolgimento delle attività. Sarà gratuita e aperta sempre per tutti. Ad Arceto, nell’area accanto allo sgambamento cani nella parte terminale di via Martin Luther King, sono in corso i lavori per l’installazione degli attrezzi ginnici in collaborazione con l’Azienda Usl-Irccs di Reggio nell’ambito del progetto ‘Palestra sotto il cielo’ per promuovere l’esercizio fisico all’aperto. Gli interventi saranno ultimati tra alcune settimane e l’inaugurazione ufficiale è prevista nel mese di marzo: la palestra sarà comunque aperta già nei giorni precedenti alla cerimonia inaugurale.

A breve intanto è in programma l’installazione di una pavimentazione antitrauma. Ad Arceto sarà dunque possibile utilizzare le attrezzature per svolgere movimento in un’area all’aperto. "Gli attrezzi sono pensati – dicono dal Comune di Scandiano – per essere alla portata di tutti: giovani, adulti, anziani, disabili, a tutti i livelli di allenamento. L’area adiacente sarà poi sistemata con interventi di miglioria e di manutenzione del verde e degli arredi già presenti (panchine, fontanella e illuminazione) in modo da garantire un ambiente piacevole per tutti". L’area non sarà coperta. Un nuovo luogo pubblico certamente importante per la comunità di Arceto e non solo.

m. b.