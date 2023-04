Palestra, avanti col secondo lotto

Il primo lotto dei lavori per la nuova palestra scolastica a Cadelbosco Sopra è stato ultimato e ora si procederà con l’approvazione del secondo lotto per completare impianti, pavimentazione di gioco, strutture esterne. Nel frattempo occorre provvedere all’allacciamento della nuova palestra alla linea elettrica, dal punto di fornitura di via Panini e all’acquedotto. L’impresa incaricata sta effettuando i necessari lavori. Visto che si sta procedendo a scavare nella zona verde di via Panini, si è colta l’occasione per sistemare la delimitazione dell’area con rimozione del cordolo porta recinzione adiacente a marciapiede stradale e al suo ripristino e la posa della recinzione perimetrale dell’area, andando incontro alle richieste dei cittadini. I lavori sono già stati affidati e sono in corso in questi giorni.