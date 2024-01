"Palestra chiusa per il cantiere"

"Non c’è nulla di bloccato, non è vero che non sono iniziati i lavori alla scuola media: il cantiere è stato correttamente consegnato entro il 30 novembre come previsto dalle tempistiche del Pnrr e, come era obbligatorio fare, la ditta ha dovuto isolare l’area per iniziare a imbastire i lavori". Così il sindaco Alessandro Spanò replica Giuseppe Artioli di Rinascita: "Non era possibile fare diversamente e l’opposizione quando dice questo non sa nemmeno di cosa stia parlando. Se si spinge a dire che il cantiere poteva essere gestito diversamente, non sa come questi lavori debbano essere seguiti". Il primo cittadino aggiunge che l’area del piazzale della palestra "è stata doverosamente chiusa per permettere alla ditta di insediarsi e di iniziare i lavori" Utilizzare la palestra fino all’ultimo? "Un’idea non praticabile: palestra e auditorium dovevano essere chiusi da novembre per permettere l’avvio dei lavori".

f.c.