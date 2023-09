La palestra accanto all’hub dei migranti, i genitori: “Le ragazze non sono sicure: accessi separati”

Reggio Emilia, 20 settembre 2023 – “Di fianco al centro d’accoglienza per i migranti in via Mazzacurati c’è una palestra dove diverse bambine e ragazze fanno ginnastica. Siamo preoccupate per la loro sicurezza. Chiediamo accessi separati e una divisione delle zone comuni".

L’appello è di alcuni genitori delle giovani atlete della società Sgr Ginnastica Reggiana che chiedono rassicurazioni alle istituzioni. Ma soprattutto una soluzione per evitare ogni occasione di contatto coi richiedenti asilo. Una mamma di una bimba di 9 anni ha scritto anche una lettera rivolta al sindaco Luca Vecchi, al prefetto Maria Rita Cocciufa e al questore Giuseppe Maggese. "Vorrei esternarle tutta la mia preoccupazione per il luogo scelto per l’accoglienza ai migranti esattamente attaccato alla palestra della società ginnastica Reggiana – recita la missiva – luogo in cui si allenano praticamente solo bimbe e ragazze così come le insegnanti sono tutte ragazze e donne. L’orario degli allenamenti è nel tardo pomeriggio/sera quindi chiedo se fosse proprio il sito idoneo vista la zona piuttosto isolata e gli orari in cui l’utenza al 99% femminile frequenta la palestra, e in che modo pensa di garantire una adeguata sicurezza alle atlete e alle allenatrici in primis e ai genitori che vanno a prendere le proprie figlie alla sera".

La stessa presidente della società, Silvana Valcavi conferma che sia stato sollevato il caso. "Vorrei premettere innanzitutto che non vogliamo fare alcuna polemica né lanciare allarmi. C’è grande collaborazione col Comune e con la Fondazione per lo Sport – spiega – Tant’è che oggi pomeriggio (ieri, ndr) ho incontrato l’assessora Raffaella Curioni e il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi coi quali siamo in costante contatto per tenere monitorata la situazione".

La palestra dove si allenano al pomeriggio e alla sera un centinaio di giovanissime atlete di ginnastica artistica, ritmica e acrobatica – dai 6 ai 24 anni – tesserate per la Sgr è proprio adiacente al luogo scelto dal Comune per allestirvi l’hub d’accoglienza al fine di fronteggiare l’emergenza profughi. "Sono a favore dell’accoglienza – continua Valcavi – Ma ci stanno a cuore le nostre ginnaste che rappresentano un’utenza fragile rispetto ad un contesto comunque precario di sicurezza. Finora non c’è stato alcun episodio di paura o di disturbo. E sia chiaro che non reputiamo queste persone potenzialmente pericolose solo perché sono migranti, ma è giusto fare prevenzione al fine di creare una situazione di giusta convivenza".

La presidente inoltre puntualizza: "La palestra non è dotata di un impianto di areazione, perciò siamo abituate a tenere aperte le porte di sicurezza affinché il clima interno non sia troppo caldo e nè troppo umido. Insomma, non possiamo chiuderci dentro. Perciò vogliamo evitare che i migranti vengano a guardare le bambine vestite con body e canottiere mentre si allenano facendole sentire a disagio. Insomma, è una situazione delicata che come tale va affrontata".

Valcavi si schiera al fianco dei genitori. "È giusto che si allarmino e che pongano il problema. Insieme a loro e alle istituzioni stiamo cercando di capire quali possano essere le soluzioni e di adottare criteri che permettano agli uni e agli altri di stare tranquilli. Se si creassero diversi accessi, visto che i magazzini del Comune di via Mazzacurati ne hanno molteplici, saremmo già contenti. Stiamo lavorando in questa direzione, in modo che i contatti possano essere ridotti e che sia l’accoglienza sia le nostre ragazze siano salvaguardate".

Non si esclude però quella che al momento è solamente un’ipotesi messa sul tavolo anche dai genitori, ossia quella di una vigilanza privata. "Laddove non dovessimo trovare risposte soddisfacenti in termini di garanzie di sicurezza – ammette Valcavi – potremmo immaginare di organizzare una sorveglianza ad hoc. Anche se questa per noi sarebbe l’extrema ratio. Non sarebbe certo sinonimo di sicurezza per le nostre bambine presentarsi all’allenamento in palestra in mezzo a uomini armati. Siamo più per costruire soluzioni condivise, ma senza prescindere dai nostri diritti alla sicurezza".