Palestra sempre aperta al ‘Mercato coperto’ di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 16 febbraio 2024 - Una nuova palestra aperta 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Da ieri è aperto a Reggio Emilia il nuovo club di Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l’unico presente in tutti i continenti.

La nuova palestra, nel food market “Il Mercato Eat & Meet” in via Emilia San Pietro, in pieno centro, misura oltre 700 metri quadri ed è pronta ad accogliere più di mille iscritti. Frutto dell’investimento degli imprenditori locali Giuseppe Iori e Giuliano Bacicchi, il club dispone delle aree cardio, isotonica e funzionale, della sala pesi e della sala corsi, e offre attività che spaziano dal mondo aerobico a quello anaerobico, dal total-body fino alla ginnastica dolce e al pilates posturale.

“La mission del nostro brand è quella di trasmettere alle persone fiducia in sé stesse, orientandole verso uno stile di vita più salutare – commenta il responsabile marketing Luca Briaschi – e per questo i nostri club sono pensati per fare in modo che tutti, uomini e donne di qualsiasi età, possano trovare la formula di allenamento più adatta a loro, grazie anche all’aiuto di trainer e istruttori altamente qualificati. Siamo quindi felici di inaugurare il nostro nuovo club a Reggio Emilia e di portare anche in questa splendida città la nostra filosofia di fitness”.

Il club di Anytime Fitness a Reggio Emilia

Il club reggiano è la 43esima palestra Anytime Fitness aperta in Italia, nonché la terza in Emilia-Romagna dopo quelle di Parma e Bologna: il brand, infatti, nato nel 2002 negli Stati Uniti, è presente oggi in 42 Paesi con oltre 5.200 club in tutto mondo e più di cinque milioni di iscritti, attestandosi come la catena fitness che cresce più velocemente a livello globale. A caratterizzare le palestre Anytime Fitness, oltre alla loro apertura 365 giorni all’anno, anche un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione.

Il club di Anytime Fitness a Reggio Emilia

Caratteristica peculiare del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, infatti, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo, in qualunque momento.