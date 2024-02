"Palestra o palazzetto? La giunta ora spieghi"

Non si placano le polemiche sulla palestra scolastica. Si potranno fare le stesse attività che si facevano nel vecchio palazzetto dello sport? E quando finiranno i lavori? "La struttura è un palazzetto dello sport o una palestra? Basterebbe una parola per rispondere chiaramente, ma l’assessore Ghirelli in primis annunancia che il vecchio palazzetto dello sport in verità era una palestra scolastica, poi dice che nella nuova struttura si potrà fare tutto ciò che si poteva fare nella precedente, ovvero in una palestra scolastica"; attacca Marco Rondani di Forza Italia. "Ma qui sorge un dubbio: come mai sopra l’entrata della vecchia costruzione c’era scritto a caratteri cubitali blu, ’palazzetto dello sport’? E perché la giunta ha sempre promesso la costruzione di un palazzetto mentre negli atti, ovvero in ciò che ha valore legale ed è più difficile che il cittadino legga, usa sempre la dicitura ’palestra scuola secondaria di primo grado Zannoni’?".

L’esponente azzurro lancia una proposta: "Per rendere tutto più chiaro, non è il caso di rendere pubblico il progetto, spiegandolo nei dettagli come fatto per quello delle mura?".

Interviene con perentorietà anche FdI: "Dopo i trionfalistici toni usati dal sindaco, che vantava come un un successo personale la realizzazione del nuovo palazzetto, ecco l’amara verità", afferma il presidente del circolo, Antonio Margini. "E’ un clamoroso flop anche in termini di costi reali, visto che il sindaco nel consiglio comunale aperto del 12 dicembre ha dichiarato pubblicamente che l’intervento era pari ad un importo di 1,6 milioni mentre oggi apprendiamo dall’assessore Ghirelli che il costo complessivo è pari a circa 2,5 milioni, non considerando gli interessi sul mutuo di 1,5 milioni. Valeva la pena di demolire una struttura che con 1,5 milioni si poteva ristrutturare? Rimaniamo basiti anche sulle tempistiche: ormai si sono raggiunti quasi 2 anni di ritardo. Il vecchio palazzetto vantava all’interno un bar, un’infermeria, sei spogliatoi, era il fiore all’occhiello della val d’Enza. Oggi sembra un pozzo senza fondo. Purtroppo le scelte scellerate di questa amministrazione le pagheranno i cittadini e soprattutto i tantissimi sportivi".

Interviene anche Luigi Rocca, capogruppo di Viviamo Montecchio: "La trama della fiction è rodata, essendo giunti alla quarta stagione. Il paese è piccolo e la gente mormora intorno alle vicissitudini del (sedicente? autoproclamato? effimero?) palazzetto dello sport. I montecchiesi, in particolare coloro che hanno avuto la fortuna ed il merito di assistere all’assemblea pubblica, si sono fatti sicuramente un’opinione informata ed equilibrata".

Nina Reverberi