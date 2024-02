Palestra per le scuole al ’Palazzetto’

Ormai in paese lo chiamano : "il palazzetto fantasma": questo, innanzitutto, per i tempi della sua realizzazione. Infatti, la struttura doveva essere pronta prima per l’agosto del 2022 e poi per il 5 gennaio di quest’anno (e ancora non si conoscono i tempi di consegna). Ma lo chiamano "fantasma" anche perché non si tratta di Palazzetto ma di "palestra scuola secondaria di primo grado J. Zannoni". Ma fino ad ora anche negli interventi pubblici si è sempre parlato di Palazzetto e in una nota comunale si legge: "La giunta del Comune di Montecchio, guidata dal sindaco Fausto Torelli, ha approvato il progetto definitivo per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport in sostituzione dell’attuale impianto sportivo di via Fratelli Cervi".

Sarà un impianto ad energia quasi zero, altamente efficiente dal punto di vista energetico. Insomma, la struttura sarà una pluripalestra, scolastica e sportiva, ma, comunque, non un vero palazzetto dello sport.

Infatti l’assessore Giancarlo Ghirelli spiega: "È sempre stata una palestra scolastica a uso delle vicine scuole medie ed elementari e dello stesso istituto D’Arzo ed è nell’elenco delle strutture ad uso scolastico. Alla mattina e in alcuni giorni fino al pomeriggio alle 16 è utilizzata dalle scuole per fare Educazione fisica, poi al pomeriggio è a disposizione delle associazioni sportive – lo stesso Ghirelli ha precisato –. Infatti, proprio perché la struttura è legata alle scuole abbiamo ricevuto un finanziamento di edilizia scolastica per la messa in sicurezza".

Il prolungamento dei lavori ha messo in difficoltà l’associazione sportiva locale "L’Arena" che conta oltre 1.500 iscritti alle varie pratiche sportive e che ormai da tre anni è costretta a peregrinare per i vari impianti sportivi di altri paesi, con un aumento notevole delle spese. E adesso, con questo "cambio di programma" (da palazzetto a palestra), oltre all’attesa si aggiunge la beffa.

Per la stagione 2022-23 la spese di gestione, fra affitti, e altre spese per le varie strutture trasporto e pulizie per le strutture esterne, l’esborso per l’associazione è stato, dati alla mano, di circa 185mila euro, mentre il Comune ha rimborsato 18mila euro. Un altro aspetto importante è che l’Arena ha speso 50mila euro per realizzare la palestra della salute frequentata da oltre 300 persone con problemi di salute e che non è prevista nella nuova palestra. L’assessore Ghirelli ha però assicurato che "il nuovo impianto sportivo avrà i requisiti richiesti dal Coni e sarà classificato come Nzeb (Nearly zero energy building), quindi edificio ad energia quasi zero, altamente efficiente dal punto di vista energetico".

Ma vi sono altre problematiche con la tensostruttura, con la pavimentazione non idonea e la mancanza di servizi igienici. L’attività di pallacanestro e pallavolo adulti si svolge attualmente in strutture esterne.

Nina Reverberi