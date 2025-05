Palfinger interrompe la serie negativa con doppia vittoria su Big Mat Grosseto

La Palfinger pone fine ad una serie negativa che durava da 6 partite regolando due volte il Big Mat Grosseto. In gara-1, davanti al pubblico del "Caselli", la formazione cittadina sfrutta l’ottima prova del lanciatore partente Zanchi e le 10 valide del suo lineup, salendo sul 3-0 nel quarto inning con Ceriali; i toscani provano a rifarsi sotto nell’8ª ripresa, ma non basta e il tabellone recita 8-5 per gli uomini di Biagini. Nella rivincita sono le difese a rendersi protagoniste: il Big Mat mette a segno 2 valide in più, ma la Palfinger ha grinta e carattere da vendere, andando sotto 2-1 ma riuscendo a piazzare la rimonta grazie al primo fuoricampo stagionale di Marc Rodriguez, che spiana la strada verso il 3-2 finale, con Betancourt che rileva Madan nelle ultime 2 riprese con buon rendimento.

Poviglio. Una vittoria ed una sconfitta per la Platform-Tmc Poviglio davanti al pubblico amico di via Gruara. Nel recupero coi Sicily Red Sox, sono gli ospiti ad aggiudicarsi in maniera netta la prima sfida con un 13-3. La riscossa biancoblu arriva tuttavia nella rivincita, quando il fuoriclasse Medina stravince la sfida sul monte di lancio grazie agli zero punti concessi, ai 6 strikeout e alle 2 sole battute valide nelle 6 riprese lanciate, prima del positivo rilievo ad opera di Castillo, col match che si chiude anticipatamente per manifesta superiorità sul 10-0.