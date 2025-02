"Pali telefonici pericolanti dall’estate scorsa"

Pali telefonici pericolanti e abbandonati nella zona del torrente Crostolo nella frazione di La Vecchia. Alcuni cittadini hanno segnalato il problema sperando ora in un intervento definitivo di messa in sicurezza. Si tratterebbe di pali della linea telefonica colpiti dal maltempo dello scorso giugno che aveva creato problemi e danni in tutto il comune di Vezzano e pure in altri paesi della provincia.

Allagamenti ed esondazioni si erano infatti verificati a seguito delle intense precipitazioni piovose. Non erano purtroppo mancate le criticità anche per il Crostolo tra cui il punto dove i pali sono crollati.

L’area coinvolta è situata all’ingresso di La Vecchia provenendo da Reggio nei pressi di via Monchio e dell’adiacente strada statale 63, in cui ogni giorno transitano tantissimi mezzi che raggiungono la montagna reggiana. Molti sono gli automobilisti che in questi mesi hanno notato i pali. "Un palo, con i relativi cavi, è completamente a terra vicino al torrente e alla vegetazione – dice un cittadino –. Un altro è invece parzialmente crollato. Una situazione da risolvere dalla scorsa estate: confidiamo ovviamente nell’intervento del personale autorizzato per eseguire l’indispensabile e importante opera di sistemazione per evitare disservizi".

Il Comune di Vezzano con il sindaco Stefano Vescovi, pur non essendo una problematica di sua competenza, si è attivato per chiedere provvedimenti. Dall’amministrazione comunale confermano che sono "pali della linea di Telecom: abbiamo segnalato più volte la situazione. Dalle nostre informazioni non ci sono abitazioni scoperte dal segnale telefonico". Lo scorso giugno, a causa delle piogge, nel territorio di Vezzano si erano registrati parecchi disagi e in particolare a Pecorile, Sedrio e a La Vecchia con grande preoccupazione per il Crostolo e il Rio Fiumicello.

Matteo Barca