Palidano, Luzzara: ritorno a casa senza Til

Il Comune di Luzzara segnala delle novità per quanto riguarda il trasporto degli studenti diretti all’istituto Strozzi di Palidano, nel Mantovano, per l’anno scolastico 2023-2024. A partire dalla ripresa dell’attività scolastica, da settembre, il tragitto di rientro delle 14 verrà effettuato a cura dell’Agenzia della mobilità e non più da Til, come era accaduto finora. Agli utenti non occorrerà fare ulteriori abbonamenti o altre iscrizioni, ma è sufficiente un unico abbonamento, come per gli anni precedenti, con l’Agenzia della mobilità. Per la stessa Agenzia, a decorrere dallo scorso primo luglio, sono entrate in vigore le nuove tariffe extraurbane. Per gli studenti con Isee fino a 30mila euro è previsto l’abbonamento gratuito finanziato da risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione col progetto "Salta su".